Ιούνιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εκτάκτως και με συνοπτικές διαδικασίες το βράδυ της Δευτέρας – αντί για Τρίτη, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί – κατατέθηκε η βελτιωμένη πρόταση του υπ. Εσωτερικών για τους συμβασιούχους. Σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση από την πολυήμερη απεργία των εργαζομένων στους τομείς καθαριότητας αλλά και πριν την προγραμματισμένη συνάντηση στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στο Μαξίμου του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους την ΠΟΕ ΟΤΑ, η κυβέρνηση προχώρησε αιφνιδιαστικά στην κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης. Η τροπολογία συμπεριλήφθηκε στο αθλητικό νομοσχέδιο και θα εισαχθεί την Τρίτη στην ολομέλεια προς ψήφιση. Τι περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση Μεταξύ άλλων η βελτιωμένη πρόταση προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση για συμμετοχή των συμβασιούχων αυτών στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον 2.500 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα και συγκεκριμένα η εμπειρία βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα για συνολική εμπειρία έως 24 μήνες. Επίσης αυξάνονται κατά 5 έτη (από 45 σε 50) τα ανώτατα όρια ηλικίας για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων διοριστέων, οι δήμοι επικαλούμενοι λόγους δημόσιας υγείας ή εάν συστήσουν νέες οργανικές θέσεις, μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις με τους εργαζόμενους αυτούς, για τους επόμενους μήνες και όχι πέρα από τις 31 Μαρτίου 2018. Επιπλέον, η τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα στους δήμους να επικαιροποιήσουν έως τις 31 Ιουλίου τα οργανογράμματά τους ώστε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στην καθαριότητα με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους. Σκουρλέτης: Μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ στην καθαριότητα Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πάνος Σκουρλέτης εμφανίστηκε αισιόδοξος για λύση της «πολιορκίας» των σκουπιδιών. Ο υπουργός Εσωτερικών, τάχθηκε υπέρ της διενέργειας διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ. Οπως είπε οι συγκεκριμένες θέσεις θα έπρεπε να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Διευκρίνισε ότι ο τελικός αριθμός θα προκύψει με βάση τα αιτήματα των δήμων, ανέφερε, ενώ δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του κανένας συμβασιούχος στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων. «Θα υπάρξει λελογισμένη μοριοδότηση των συμβασιούχων» τόνισε ο υπ. Εσωτερικών σημειώνοντας ότι το όριο ηλικίας θα είναι τα 50 έτη. Ο κ. Σκουρλέτης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά αντίθετη με την εκχώρηση του τομέα της καθαριότητας των δήμων σε ιδιώτες. .

Τι είχε δεσμευτεί ο Σκουρλέτης στην ΚΕΔΕ Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα μετά το ναυάγιο της πρώτης συνάντησης μεταξύ ΥΠΕΣ και συμβασιούχων των ΟΤΑ, ο Πανος Σκουρλέτης είχε ανακοινώσει ότι θα κατέθετε βελτιωμένη νομοθετική ρύθμιση για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της συνταγματικότητας της ρύθμισης, ενώ διαβεβαίωσε πως οι προσλήψεις που καλύπτονται από ανταποδοτικές δαπάνες εξαιρούνται από τους μνημονιακούς νόμους περί απαγόρευσης προσλήψεων. Σημείωσε ακόμα ότι στη συνάντηση με την ηγεσία της ΚΕΔΕ διαπιστώθηκε μια «κοινή οπτική στα πράγματα», η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες συναντήσεις, ενώ έκρινε ως θετική την τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Γιώργου Πατούλη ότι η γνώμη της (ΚΕΔΕ) είναι ότι τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων πρέπει να είναι μια υπόθεση των δήμων και όχι ιδιωτικών εταιριών. «Ζητούμε μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους συμβασιούχους. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και θα παραμείνουμε. Ταυτόχρονα όμως καλούμε την κυβέρνηση να επιταχύνει την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ενώπιον μας με στόχο να καθαρίσουν άμεσα οι πόλεις μας. Δεν αξίζει ούτε στους πολίτες αυτή η ποιότητα ζωής, ούτε στη χώρα αυτή η τριτοκοσμική εικόνα και πρέπει άμεσα να αλλάξει», τόνισε από την πλευρά του Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε τους δημάρχους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία και ζήτησε να επισπεύσουν τις διαδικασίες ορισμού των θέσεων που προορίζονται για το μόνιμο προσωπικό, στα οργανογράμματα των δήμων τους. Δείτε ολόκληρη την τροπολογία



iefimerida

