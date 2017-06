Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Σκεφτείτε τη στιγμή που ρίχνετε μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη πριν φύγετε από το σπίτι. Κάνετε ένα τελευταίο φιξάρισμα στα μαλλιά σας, τσεκάρετε το κραγιόν και -φσστ! Φφσστ!- ψεκάζετε τον λαιμό, ίσως και τους καρπούς σας με το αγαπημένο σας άρωμα. Γιατί όμως λίγες ώρες αργότερα έχει πάψει να αναδύει εκείνες τις νότες που σάς έκαναν να το διαλέξετε;



Ο λόγος που φοράμε άρωμα στο λαιμό και στους καρπούς μας είναι επειδή από αυτά τα σημεία οι φλέβες είναι πιο κοντά στο δέρμα και νιώθουμε πιο έντονους τους παλμούς του σώματός μας. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι και τα «ιδανικά» αν θέλουμε το άρωμα μας να έχει διάρκεια. Πως μπορείτε λοιπόν να του δώσετε παράταση; Σύμφωνα με ειδικούς τα σημεία στα οποία πρέπει να ψεκάζουμε το άρωμά μας είναι αυτά που το σώμα μας παράγει την περισσότερη θερμότητα.

Αυτά, εκτός από το εσωτερικό των αρθρώσεων, όπως το σημείο που ενώνεται ο βραχίονας με το μπράτσο, αλλά και το πίσω μέρος των γονάτων, είναι:



1. Ο αφαλός: Γιατί η θερμότητα που υπάρχει σε εκείνο το σημείο βοηθά το άρωμα να αναδύεται. 2. Το σημείο χαμηλά στην πλάτη, στο κέντρο της μέσης: Πρόκειται για ένα σημείο εξίσου θερμό και το οποίο συχνά τρίβεται από το τζιν που φοράμε ή τα ρούχα μας γενικά. Η τριβή αυτή κάνει το άρωμα μας να απελευθερώνεται σταδιακά, καθώς κινούμαστε.

