Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Tη ζωή μιας γυναίκας έσωσε ο Στέλιος Χανταμπάκης το πρωί της Παρασκευής, στο ύψος της Φιλοθέης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso.



Ο Στέλιος Χανταμπάκης ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να ξεσπάσει φωτιά στο αυτοκίνητό της. Ο καπνός που είδε να βγαίνει από το όχημά της τον ώθησε να κάνει νόημα στην οδηγό για να το εγκαταλείψει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγα λεπτά μετά το όχημα πήρε φωτιά ενώ λίγο πριν ο παρουσιαστής είχε βοηθήσει τη γυναίκα να πάρει από αυτό τα προσωπικά της αντικείμενα.



“Έκανα ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε από εμάς μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Βοήθησα όπως μπορούσα. Βέβαια, δεν σας κρύβω πως όταν είδα το παιδικό καρεκλάκι στα πίσω καθίσματα, το μυαλό μου πήγε στη γυναίκα μου. Θα μπορούσε να είναι η σύζυγός μου στη θέση της” δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο, Δήμητρα Δάρδα. bovary loading…

