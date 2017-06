Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το «Θέατρο του Βορρά», ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι στους αιθέρες επιλέγοντας την ιστορία του Πήτερ Πάν, του παιδιού που ποτέ δεν μεγαλώνει και μας προσκαλεί να πετάξουμε μαζί του στο Δεύτερο άστρο δεξιά και ευθεία μέχρι το πρωί! H ιστορία μας ξεκινάει μια νύχτα γεμάτη αστέρια όταν Πήτερ Πάν προσγειώνεται στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών της οικογένειας Ντάρλινγκ, για να τους μάθει να πετάνε και να τους ταξιδέψει στη Χώρα του Ποτέ. Εκεί θα συναντήσουν την Τίνκερμπελ, την Τάιγκερ Λίλυ, τα Χαμένα Παιδιά, τις γοργόνες αλλά και τον Κάπτεν Χούκ με τους πειρατές του. Η μια περιπέτεια διαδέχεται την άλλη, μέχρι να καταφέρουν τα παιδιά να βρουν ξανά το δρόμο για το σπίτι.

Στη μαγική αυτή πτήση μας, θα γνωρίσουμε από κοντά τη Χώρα του Ποτέ, τη λίμνη που ζουν οι γοργόνες και για να δούμε τα αξιόθεατα του νησιού του Πήτερ Παν, θα ανέβουμε στη γαλέρα του Κάπτεν Χούκ! Το πολυαγαπημένο έργο των παιδιών ζωντανεύει σε μια θεατρική παράσταση που υπόσχεται περιπέτεια, εκπλήξεις, μαγικές στιγμές, συγκίνηση και πολύ χιούμορ. Μια παράσταση γεμάτη μουσική, χορό και πολύ πολύ τραγούδι! Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά την χαμένη αθωότητα και να πετάξουμε στον κόσμο της παιδικής φαντασίας, εκεί όπου υπάρχουν οι νεράιδες, οι πειρατές, τα χαμένα παιδιά, και το παιδί που δεν θα μεγαλώσει ποτέ.

«Έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος από πίστη, εμπιστοσύνη και νεραιδόσκονη.» Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

Μουσική: Μαρίνος Καρπούζας Σκηνικά: Δανάη Πανά

Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Δαλλές Κατασκευή Κοστουμιών: Μαίρη και Λίτσα Τζιουβάρα Κατασκευές: Anna Wasiac

Φωτισμοί: Γ. Ζίγκας Παίζουν οι ηθοποιοί: Βαγγέλης Καλλίτσογλου, Αγγελική Κωστάκη, Γιάννης Τσιακμάκης, Μαριλένα Πιστέντη, Δέσποινα Σαρόγλου και Μάρι Χεκιμιάν Διάρκεια: 90 λεπτά

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΣΤΙΣ 21:00 μ.μ. Τιμή εισιτήριου: 8 ευρώ (ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ) , 10 ευρώ (ΤΑΜΕΙΟ) Προπωληση: Βιβλιοκίνηση Πανελλαδική προπώληση: Καταστήματα SevenSpots, MediaMarkt, ReloadStores, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, www.viva.gr, viva τηλεφωνικό κέντρο 11876 Χορηγοί επικοινωνίας: www.star-fm.gr, Star-fm 9 33, AETOS-GREBENA

