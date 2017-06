Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνταξιούχους ιερείς αλλά και συνεργάτες του, τίμησε την Δευτέρα (26-6), ημέρα των ονομαστηρίων του,

ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, μετά την (από κοινού) τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών.



Στην συνέχεια δέχθηκε ευχές για την εορτή του στο Επισκοπείο Γρεβενών από εκατοντάδες συμπολίτες μας, που έσπευσαν να ευχηθούν τα καλύτερα για τον ποιμενάρχη μας.



Συγκινητική σκηνή η στιγμή που η μικρή Στέλλα, εκπροσωπώντας το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Γρεβενών προσφέρει στον Μητροπολίτης ένα τριαντάφυλλο καθώς επίσης και έναν πίνακα, ζωγραφισμένο από παιδιά του ΚΔΑΠ:

