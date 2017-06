Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ο καθαρισμός και η ενυδάτωση του δέρματος είναι απαραίτητα για να παραμένει αυτό υγιές και λαμπερό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα υγιές δέρμα, όμως, είναι η σωστή διατροφή.Καταναλώνοντας συχνότερα συγκεκριμένες τροφές ενυδατώνετε καλύτερα την επιδερμίδα σας, καταπολεμάτε τις ρυτίδες, αποφεύγετε τη δημιουργία κηλίδων και καταπραΰνετε την ξηρότητα και το έκζεμα. Δείτε τρεις από αυτές…



1. Εσπεριδοειδή Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, την οποία το σώμα σας χρειάζεται για την παραγωγή κολλαγόνου. Παράλληλα έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη σε σύγκριση με τα άλλα φρούτα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι σταθερές τιμές του σακχάρου στο αίμα επιβραδύνουν τη γλυκοζυλίωση, τη φυσική διαδικασία γήρανσης που καταστρέφει το κολλαγόνο. 2. Αμύγδαλα Προσπαθήστε να τρώτε το πρωί γιαούρτι με αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ τα προβιοτικά του γιαουρτιού βοηθούν στην προστασία από την ακμή και το έκζεμα. Πίνετε επίσης πράσινο τσάι, το οποίο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες που προστατεύουν από τις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία.



3. Αβοκάντο Τρώτε τουλάχιστον ένα αβοκάντο την εβδομάδα, προκειμένου να παίρνετε υγιή μονοακόρεστα λιπαρά που βοηθούν το δέρμα σας να είναι απαλό, λείο και ενυδατωμένο. Είναι επίσης πλούσιο σε ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν το δέρμα από τις βλάβες, ενώ οι βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά που περιέχει βοηθούν στην αποκατάσταση πιθανών βλαβών. baby loading…

