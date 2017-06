Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Αν έχετε φορέσει και περπατήσει με παπούτσια που σας στενεύουν, ξέρετε ότι αυτό έχει ένα τίμημα το οποίο ακούει στο όνομα «φουσκάλες» και μπορεί να γίνει εξαιρετικά ενοχλητικό. Ώρα να αλλάξει αυτό.



Είτε είναι γόβες, είτε εσπαντρίγιες, είτε απλά καθημερινά sneakers, είτε μπαλαρίνες μερικά κλειστά παπούτσια, ειδικά όταν τα έχετε πρωτοαγοράσει και δεν έχουν προλάβει να πάρουν τη φόρμα του ποδιού σας, είναι τόσο στενά και άβολα που το κάνετε ένα βήμα με αυτά μοιάζει ανυπόφορο. Κι αυτό, μάλλον, είναι το τελευταίο που θέλετε ειδικά όταν πρόκειται να τα φορέσετε και να περάσετε αρκετές ώρες πάνω σε αυτά. Η πιο διαδεδομένη συμβουλή είναι να τα φορέσετε και να τα περπατήσετε για κάποιες ώρες μέσα στο σπίτι. Πιθανώς δουλεύει και αυτό, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο και διάθεση να κυκλοφορείτε με τα δωδεκάποντα από το σαλόνι στην κουζίνα και πίσω, σας έχουμε εναλλακτικη λύση.



Καθίστε αναπαυτικά, φορέστε ένα ζευγάρι χοντρές κάλτσες και φορέστε τα παπούτσια που σας στενεύουν. Μείνετε για τουλάχιστον 5 λεπτά έτσι και πριν τα βγάλετε, «στεγνώστε» με το σεσουάρ τα επίμαχα σημεία, δηλαδή μπροστά στα δάχτυλα και πίσω στον αστράγαλο. Καλύτερα τώρα, ε; bovary loading…

