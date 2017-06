Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ξέρουμε πως το νερό κάνει καλό και ειδικά τώρα που αρχίζουν οι ζέστες είναι πιο πολύτιμο από ποτέ. Η ενυδάτωση του οργανισμού είναι απαραίτητη και είναι αυτή που καθιστά αναγκαία την κατανάλωση περίπου τεσσάρων λίτρων νερού. Μπορεί να σου ακούγονται πολλά, αλλά με τη ζέστη είναι λογικό να θες όλο και πιο πολύ νερό.



Τι θα σου συμβεί σε περίπτωση που καταναλώνεις τόσο νερό; Θα νιώθεις φουσκωμένος/η Επειδή το σώμα σου δεν έχει συνηθίσει σε τόσο πολύ νερό, θα αισθάνεσαι ένα φούσκωμα. Μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Θα πηγαίνεις συνέχεια τουαλέτα Και είναι λογικό! Τόσα λίτρα νερό την ημέρα, θα σε κάνουν να πηγαινοέρχεσαι, ωστόσο, σκέψου τα καλά της υπόθεσης. Το νερό θα σε βοηθήσει να αποβάλλεις τοξίνες, ενώ η πέψη θα γίνεται γρήγορα και σωστά. Θα τρως λιγότερο Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι διατροφολόγοι συστήνουν να πίνεις νερό πριν από το γεύμα σου. Το νερό μετριάζει την πείνα και σε κάνει να τρως λιγότερο. Βέβαια, θυμήσου πως το νερό δεν αντικαθιστά το φαγητό.



Θα τα πηγαίνεις καλύτερα στην γυμναστική Οταν γυμνάζεσαι θες ενέργεια, με το νερό να είναι αυτό που βοηθάει στη μεταφορά του οξυγόνου και της γλυκόζης μέσα στο σώμα σου. Παράλληλα, βοηθάει στις αρθρώσεις και τους μυς δρώντας ως λιπαντικό. Καλό, είναι, λοιπόν, να πίνεις νερό δύο ώρες πριν τη γυμναστική σου και κάθε 20 λεπτά για να είσαι ενυδατωμένος. Πες «αντίο» στους μαύρους κύκλους Μπορεί ο ποιοτικός ύπνος να διώχνει τους μαύρους κύκλους, ωστόσο, και το νερό βοηθά για τον περιορισμό τους. Με το άφθονο νερό, διώξε το πάντα που κρύβεις μέσα σου. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 26th, 2017 at 16:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.