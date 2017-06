Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί, εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του γιατρού τους, πρέπει να είναι την καλοκαιρινή περίοδο όσοι έχουν ευαισθησία στα μάτια, πάσχουν από γλαύκωμα ή έχουν πρόσφατα χειρουργηθεί. Αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι οφθαλμίατροι, για εκατομμύρια ανθρώπους η άφιξη του καλοκαιριού είναι συνώνυμη με τα ταξίδια, τις διακοπές, τις υπαίθριες δραστηριότητες και γενικά την αλλαγή τρόπου ζωής. «Το υπεριώδες φως (η υπεριώδης ακτινοβολία), όπως είναι γνωστό, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια χωρίς τη σωστή προστασία» αναφέρει ο χειρουργός οφθαλμίατρος, καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Βασίλειος Κοζομπόλης. «Το φως αντανακλάται σε επιφάνειες, όπως νερό ή άμμος, και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στις επιφανειακές δομές του ματιού (στον επιπεφυκότα και τον κερατοειδή χιτώνα).

Όταν υπάρχει έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν περιγραφεί βλάβες και σε εσωτερικές δομές, όπως ο κρυσταλλοειδής φακός ή και ο αμφιβληστροειδής». Όσοι έχουν γλαύκωμα Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους, η περίπτωση του γλαυκώματος παρουσιάζει συχνά επίσης ευαισθησία στο φως, ενώ η αίσθηση θάμβους λόγω και της μειωμένης ευαισθησίας των αντιθέσεων (contrast sensitivity) που αυτοί οι ασθενείς συνήθως βιώνουν, μπορεί να επιδεινώσει την γενικότερη αίσθηση της όρασης. «Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν σημαντικά φορώντας γυαλιά ηλίου καλής ποιότητας και ένα καπέλο, ώστε να εξασφαλίζει σκιερό περιβάλλον στο ύψος των ματιών» εξηγεί ο κ. Κοζομπόλης. Όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια για τους πάσχοντες από γλαύκωμα η επίδραση στην πίεση των ματιών (ενδοφθάλμια πίεση) είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Κι αυτό γιατί οι αλλαγές στην πίεση μέσα στην αεροπορική καμπίνα ελέγχονται αυστηρά στα σημερινά σύγχρονα αεροπλάνα, ενώ οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται πολύ σταδιακά κατά την απογείωση και την προσγείωση. Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς Ωστόσο, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς με εισαγωγή αέρα ή ειδικού αερίου στην οφθαλμική κοιλότητα, αυτές οι αλλαγές κατά την πτήση μπορούν να επηρεάσουν τον όγκο του αερίου εντός του βολβού του ματιού, μεταβάλλοντας συνεπώς και την ενδοφθάλμια πίεση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταστεί βλαπτική για το οπτικό νεύρο. Η φυσαλίδα αερίου που αφήνεται εντός του ματιού για να παραμείνει ο αμφιβληστροειδής κολλημένος στην ανατομική θέση του μπορεί να διαρκέσει για 6-8 εβδομάδες. Χειρουργική επέμβαση «Σε γενικές γραμμές σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αμφιβληστροειδούς και οι οποίοι έχουν αέριο ενδοβολβίως συνιστάται όπως αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής του αερίου εντός του ματιού» αναφέρει ο καθηγητής οφθαλμολογίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν ταξιδέψει ο ασθενής όταν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση σχετικά πρόσφατα, είναι επιβεβλημένο να ζητηθεί η άποψη του οφθαλμιάτρου. Επίσης, συνιστάται -όπως και σε κάθε άλλη φαρμακευτική αγωγή- να φέρουν οι ασθενείς τα κολλύρια μαζί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η των διακοπών, ώστε να αποφεύγονται κενά στη θεραπεία τους ειδικά σε περίπτωση καθυστερήσεων, μακρύτερων πτήσεων ή απώλειας αποσκευών. ΑΠΕ-ΜΠΕ

