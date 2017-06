Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της, η ομάδα μπάσκετ παίδων του Συλλόγου μας, η οποία κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στις έξι (6) καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, συμμετέχοντας στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το οποίο γίνεται στο Μεσολόγγι, από 28-06-2017 έως 02-07-2017, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε ολόθερμα όλους τους παρακάτω που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή: – Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών « KOSMOS » . – Φροντιστήριο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ». – Φροντιστήριο «ΠΡΑΞΗ & ΘΕΩΡΙΑ». – Βαφές αυτοκινήτων – Οδική Βοήθεια «ΔΑΔΑΛΗΣ». – Κυλινδρόμυλοι Ηλίας & Κώστας ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Ο.Ε. – Ξηροί καρποί «ΗΔΥΚΑΡΠΟ». – Εμπόριο Ξυλείας ΧΡΥΣΗΣ. – Εμπόριο Ξυλείας ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Ιωάννης. – Καφέ «ΑΠΟΨΗ». – Κομμωτήριο « F&F » και κυρίως τον Δήμαρχο Γρεβενών κ. Γεώργιο ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κ. Ευάγγελο ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟ.

