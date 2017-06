Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αλλη μια αθλητική σεζόν έχει φτάσει στο τέλος της και θα θέλαμε όπως πάντα να ευχαριστήσουμε τις αθλήτριές μας, τους γονείς αλλά και τους φιλάθλους που μας υποστήριξαν για άλλη μια χρονιά. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα δικαιωμένοι φέτος καθώς επιτεύχθηκαν και με το παραπάνω οι στόχοι που είχαν τεθεί από το σύλλογο του Αστέρα Γρεβενών προ τριετίας, με την κατάκτηση της 1ης θέσης στον Γ’ όμιλο των Παγκορασίδων και της 3ης θέσης στο Γ’ όμιλο των Κορασίδων. Δεν θα εφησυχάσουμε όμως. Με την έναρξη της νέας σεζόν οραματιζόμαστε και θέτουμε καινούριους στόχους για το σύλλογό μας και τις αθλήτριές του και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους κατακτήσουμε και αυτούς. Άλλωστε όπως έχει πει και ο Lou Holtz ( Αμερικανός προπονητής του ράγκμπι) , «Αν αυτό που έκανες χθες σου φαίνεται σπουδαίο, δεν έχεις κάνει αρκετά σήμερα». Σας ευχόμαστε λοιπόν ένα χαρούμενο και ξεκούραστο καλοκαίρι και σας περιμένουμε πάλι για τις εγγραφές της νέας χρονιάς από 21 Αυγούστου στο γυμναστήριο του Α’ Λυκείου, κατά τις απογευματινές ώρες. Θα σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς μέρες και ώρες μέσω των τοπικών μέσων πληροφόρησης και των social media. Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας για τη στήριξη που μας παρέχουν στη διάρκεια αυτών των ετών. ΧΟΡΗΓΟΙ Venti Wine Bar Fast Food, » Ο Λιχούδης» Εστιατόριο, Καραθάνος Κατάστημα Ενδυμάτων, Jordan Μπουγάτσα, Αχιλλέας Προϊόντα Γης Βοΐου Δικηγορικό Γραφείο, Ανδρέα Πάτση Ηλεκτραγορά ΑΦΟΙ Τζήμα Χρυσοχοείο, Βάϊος Gold Πανελλήνια Φροντιστήρια Αρτοποιείο, «Το Καρβέλι» Μπυραρία, «Εμπειρίες» Έτοιμα Ενδύματα, Στάμος Καφέ, «Αερικό» Fuit Art Cafe Εταιρία Κινητής Τηλεφωνίας, Vodafone Aρτοζαχαροπλαστείο, » Η Κιβωτός των Γεύσεων» Snack Bar, «Σουβlike» Αίθουσα Δεξιώσεων, «Δειλινά» Πετρελαιοειδή, AVIN Ζαμανάκος Επίσης ευχαριστούμε τα τοπικά ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε ( «Αετός Γρεβενά», «Γρεβενιώτης», «Star-fm.gr», «Βατολακκιώτης», «Star Fm 93,3″, «Grevena Media» ) για την κάλυψη και προβολή όλων των δραστηριοτήτων του συλλόγου, αθλητικών και μη. Με εκτίμηση, Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

