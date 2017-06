Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ακολουθώντας ακόμα μία μόδα, οι έφηβοι καταναλώνουν κοκτέιλ με βάση την κωδεΐνη, μετατρέποντάς την σε ναρκωτικό. Αγνοώντας ωστόσο τις συνέπειες της υπερδοσολογίας που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο. Ο Ρονάν, 16 ετών, δοκίμασε ένα μείγμα σιροπιού για τον βήχα και σόδας, ακολουθώντας μία συνταγή που διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Η κωδεΐνη, παυσίπονο της οικογενείας του οπίου, διατίθεται σήμερα ελεύθερα στην Γαλλία υπό την μορφή αντιβηχικού σιροπιού ή αναλγητικού χαπιού, εάν η δόση δεν υπερβαίνει τα 30 mg ανά χάπι. Τα κοκτέιλ αυτά εμφανίσθηκαν πριν από λίγα χρόνια με την ονομασία «purple drank» και έγιναν πάλι μόδα σήμερα, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, με την ονομασία «lean». Σύμφωνα με το Γαλλικό Παρατηρητήριο Φαρμάκων και Τοξικομανίας (OFDT), που δεν έχει δώσει ακόμη ποσοτικά στοιχεία για το φαινόμενο, «οι παρατηρήσεις επιτρέπουν να διαπιστωθεί μία αύξηση της κατανάλωσης στους νέους κωδεϊνούχων φαρμάκων και αυξημένο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «lean».



«Θανατηφόρα μόδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες» «Η κατανάλωση κωδεΐνης θεωρείται από τους περισσότερους νέους ανώδυνη, διότι πρόκειται για φάρμακο.

Αγνοούν τον κίνδυνο της υπερδοσολογίας και νοσηλείας και αυτή η μόδα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προωθείται σε κομμάτια hip-hop», εξηγεί η Ανιές Καντέ Ταϊρού, επιδημιολόγος και ειδική σε αυτά τα φαινόμενα στο OFDT. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Φαρμάκων (ANSM) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στα κωδεϊνούχα φάρμακα, μπροστά στο φαινόμενο της κατανάλωσής τους ως ψυχοτρόπων κυρίως μεταξύ των εφήβων.

Από την αρχή του έτους, το ANSM έλαβε πέντε ειδοποιήσεις για καταχρηστική χρήση της κωδεΐνης από ανήλικους. Στις δύο περιπτώσεις από αυτές επήλθε ο θάνατος.

Και τα στοιχεία αυτά δεν είναι εξαντλητικά: «είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ναταλί Ρισάρ, υποδιευθύντρια του ANSM υπεύθυνη για τα αναλγητικά και τα ναρκωτικά. Το 2016, η υπηρεσία, η οποία υπενθυμίζει ότι η κανονική χρήση των κωδεϊνούχων ως φαρμάκων δεν ενέχει κινδύνους, είχε καταγράψει δεκαπέντε περιστατικά, δύο από τα οποία χρειάσθηκαν νοσηλεία. Οι περισσότερες ειδοποιήσεις έγιναν από φαρμακεία.

«Πολλοί φαρμακοποιοί αρνούνται πλέον την διάθεση τέτοιων φαρμάκων και ορισμένοι δεν παραγγέλνουν πλέον ορισμένα από τα σκευάσματα αυτά», σύμφωνα με τον Αλέν Ντελγούτ, πρόεδρο του κεντρικού συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Γαλλίας.



Σύμφωνα με την Μαϊτενά Μιλέ του OFDT και συντάκτη ποιοτικής ανάλυσης με τίτλο «Νέοι και ψυχοτρόπα φάρμακα» που δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2016, «η μόδα» των κωδεϊνούχων κοκτέιλ στους νέους της Γαλλίας «συνδέεται με την πολυφαρμακία στον γενικό πληθυσμό». Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη υψηλότερη κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τα αγχολυτικά και τα υπνωτικά, για παράδειγμα, έρχεται δεύτερη μετά την Ισπανία,σύμφωνα με έρευνα του ANSM. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

