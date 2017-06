Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Γρεβενών. Σας περιμένει στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρεβενών -Μυρσίνης για να σας εξυπηρετήσει με το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό του.



Τηλέφωνο για ραντεβού 2462 029200

Δείτε μας και στο facebook εδώ

