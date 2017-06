Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Με έγγραφη συναίνεση της μητέρας θα χορηγείται πλέον υποκατάστατο μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων.



Με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας, η χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των δημόσιων, πανεπιστημιακών νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών της χώρας και λοιπών νοσοκομείων που επιδιώκουν δημόσιο ή και κοινωφελή σκοπό, επιτρέπεται για αποδεκτούς ιατρικούς λόγους ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της μητέρας. Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και φυλάσσεται στον ιατρικό φάκελο του νεογνού και της μητέρας, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, της έγγραφης συναίνεσης προηγείται ενημέρωση της μητέρας σχετικά με τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για την υγεία και την ανάπτυξη του βρέφους, για την υγεία της ίδιας, καθώς για και τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος.

