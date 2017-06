Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα κόντρα κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης με… φόντο τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αφορμή στάθηκε η νέα δημοσκόπηση της Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής», που δείχνει το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να προηγείται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ. Το Μέγαρο Μαξίμου ανέφερε ότι «η Ν.Δ., σε αδυναμία να κάνει πολιτική, αναζητά σωσίβιο στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο ούτε αυτές δεν μπορεί να «διαβάσει» σωστά», συμπληρώνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε πολιτική απελπισία. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για «πανικό του Μεγάρου Μαξίμου που δεν κρύβεται» και για «ισχυρό πολιτικό προβάδισμα της ΝΔ».



Η ενημέρωση του Μαξίμου Σε άτυπη ενημέρωση, οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τονίζουν ότι: Αφού η «καταστροφή», στην οποία τόσο επένδυε, όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, δεν επήλθε –δυστυχώς για την ίδια, αλλά ευτυχώς για τη χώρα και τους πολίτες–, πιάνεται από όπου μπορεί: – Ταυτίζεται άκριτα με επιχειρηματίες αποδεχόμενη σκοτεινές μεθόδους υποκλοπών και εκβιασμών, – Ψεύδεται για ένα σωρό ζητήματα (από την ανώτατη εκπαίδευση μέχρι την υγεία), ενώ, εσχάτως, – Καταφεύγει και στον σχολιασμό δημοσκοπήσεων, τις οποίες διαστρεβλώνει! Εκτός αν αυτό γίνεται για να δικαιολογήσει τον ρόλο του ο πρώην δημοσκόπος και νυν σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ… Δεν έχει «ρεύμα» η ΝΔ Το τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας τρεις δημοσκοπήσεις: Της Alco για το News247 (24.6.2017), της CommonView για την εφημερίδα Νέα Σελίδα (18.6.2017) και της Κάπα Research για το Βήμα της Κυριακής (25.6.2017). Και οι τρεις καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς πολιτικό και ουσιαστικό συμπέρασμα: ότι η ΝΔ, παρά τον επικοινωνιακό ορυμαγδό, παρά τη συντριπτική πλειονότητα των media που τη στηρίζουν, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν μεγάλα κομμάτια του λαού, δεν μπορεί να αποκτήσει ρεύμα νίκης. Μένει καθηλωμένη στα ίδια ποσοστά, με πτωτική μάλιστα τάση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Κάπα Research αναδεικνύει δύο σημαντικά ευρήματα, που αποδεικνύουν την πολιτική ηγεμονία της κυβέρνησης και την αδυναμία της ΝΔ. Πρώτον, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (46,5%) θέλει «να δοθεί περισσότερος χρόνος στη σημερινή κυβέρνηση», έναντι 38% που ζητάει «να προχωρήσουμε άμεσα σε πρόωρες εκλογές». Κόλαφος για την αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά τον Κυρ. Μητσοτάκη, που έχουν ανάγει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες σε άλφα και ωμέγα της στρατηγικής τους – δεν περνάει μέρα που να μην ζητήσει πρόωρες εκλογές ο αρχηγός της ΝΔ! Δεύτερον, το 52,5% θεωρεί ότι κεντρικό θέμα που πρέπει να απασχολεί τη χώρα σήμερα είναι «το μοντέλο ανάπτυξης εντός της ευρωζώνης με τήρηση των συμφωνιών», έναντι 19,5% που θεωρούν κεντρικό θέμα «την κατάργηση του Μνημονίου» και 22,5% που εκτιμούν ότι είναι η «έξοδος από την ευρωζώνη». Με άλλα λόγια, αυτό που ζητάει πάνω από το 50% των πολιτών είναι η βασική στρατηγική την οποία διακηρύσσει και υλοποιεί η κυβέρνηση, ενάντια στις καταστροφολογικές κραυγές της ΝΔ: ανάπτυξη εντός ευρωζώνης με τήρηση των συμφωνιών, από όλους. Τόσο από τη χώρα μας όσο και από τους δανειστές. Υπάρχει προοπτική για τη χώρα Σε αυτή την εικόνα συντείνουν και άλλα στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης: το 53,5% πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση, το 53,3% εκτιμά ότι υπάρχουν διεθνείς συμμαχίες πρόθυμες να υποστηρίξουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας με αμοιβαίο όφελος, ενώ το 47% πιστεύει ότι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης η χώρα παραμένει οριστικά στο ευρώ (έναντι 45,5% που βλέπει ακόμη κινδύνους). Καταγράφεται, δηλαδή, ένα πλειοψηφικό ρεύμα που πιστεύει στην ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου, στον αντίποδα της εικόνας που θέλουν να καλλιεργούν η αξιωματική αντιπολίτευση και τα media για την καταστροφή, που διαρκώς έρχεται και ξανάρχεται. Αν τα παραπάνω στοιχεία συνδυαστούν με άλλα, από τις δύο άλλες δημοσκοπήσεις, η βαθιά πολιτική αμηχανία και κρίση της ΝΔ είναι εξηγήσιμες. Για παράδειγμα, στη δημοσκόπηση της CommonView είναι καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σοβαρά σε εκείνους που έχουν εισόδημα 0-600 ευρώ (με 16,40% έναντι 11,20% της ΝΔ). Σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, καθώς δείχνει ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα τα οποία πρωτίστως στηρίζουν την κυβέρνηση. Αλλά και για έναν ακόμη λόγο: επειδή, όπως είναι γνωστό από τη διεθνή επιστημονική εμπειρία, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα (για λόγους που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση και την ορατότητά τους στο προσκήνιο, καθώς και κοινωνικούς λόγους που παίρνουν και τεχνική μορφή, για παράδειγμα δεν διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο), υποεκπροσωπούνται στις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες. Αυτό το σοβαρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ στα στρώματα με χαμηλά εισοδήματα (0-600 ευρώ) δείχνει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης, με συγκεκριμένες πολιτικές, με κοινωνικό χαρακτήρα, έχει βρει ανταπόκριση. Στην κατηγορία με μηνιαίο εισόδημα 601-1800, την αποκαλούμενη μεσαία τάξη, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, σύμφωνα με την ίδια έρευνα της CommonView, δίνουν μάχη σώμα με σώμα (η ΝΔ προπορεύεται με 1,5%), ενώ στα εισοδήματα πάνω από 1801 ευρώ η ΝΔ είναι μπροστά με 27,30% έναντι 19,10 του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλο προβάδισμα έχει η ΝΔ και στους εργοδότες με 44,60% έναντι 10,25% του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, είναι φανερό ότι η ψήφος έχει κοινωνικό πρόσημο… Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις, στην έρευνα της Alco, στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι μία κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είχε χειριστεί με καλύτερο τρόπο το κλείσιμο της συμφωνίας;». Αρνητικά («σίγουρα όχι» και «μάλλον όχι»), απαντά συνολικά το 54%! Αντίθετα, μόλις το 16% απαντά «μάλλον ναι» και μόλις το 9% «σίγουρα ναι». Μήπως εκεί στη ΝΔ πρέπει να ξαναδιαβάσουν τις δημοσκοπήσεις και να μην αρκούνται σε επιφανειακούς σχολιασμούς που τους εκθέτουν πολιτικά; «Αγιογραφία» στο Μητσοτάκη Η ΝΔ, σε προφανή αδυναμία να κάνει πολιτική, πιάνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά και αυτές δεν μπορεί να τις διαβάσει σωστά! Είναι χαρακτηριστικό ότι όσα διαρρέουν, από την πλευρά του Μοσχάτου, ως σχολιασμός των δημοσκοπήσεων, αναλίσκονται σε μια αγιογραφία του «ηγέτη». Μάλλον επειδή ξέρουν καλά ότι η εικόνα του Κυρ. Μητσοτάκη θέλει ισχυρή τόνωση… Ας μη χαίρεται, λοιπόν, η ΝΔ, για το –όχι και τόσο μεγάλο, άλλωστε– προβάδισμα που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Πέραν της φυσιολογικής φθοράς μιας κυβέρνησης που δίνει έναν μεγάλο αγώνα σε εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα, και του οποίου οι καρποί θα φανούν ακόμα πιο καθαρά το αμέσως επόμενο διάστημα, ας μην ξεχνάμε και τις πρόσφατες βρετανικές εκλογές. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, αρχικά υπολειπόταν με πολύ μεγάλα ποσοστά, της τάξης του 20%. Στις κάλπες, όμως, πλησίασε σε απόσταση δύο μόλις μονάδων και οδήγησε την Τερέζα Μέι σε πολιτική ήττα και απώλεια της αυτοδυναμίας. Ας χαρεί, τώρα, όσο προλάβει, η ΝΔ, με τις δημοσκοπήσεις, γιατί το 2019 θα μιλήσουν οι κάλπες. Και εκεί η χαρά θα της βγει ξινή, γιατί ο λαός έχει και γνώση και κρίση.



Η ανακοίνωση της ΝΔ Άμεση ήταν η απάντηση της ΝΔ στις κυβερνητικές πηγές που σχολίαζαν τις δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκλήρωσε με επιτυχία την περιοδεία του στη Θεσσαλία. Διαπίστωσε κι εκεί τη βαθιά απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και το ισχυρό πολιτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, δηλαδή, που όλοι γνωρίζουν στην Ελλάδα και δεν είναι ανάγκη να αναλύσει ιδιαίτερα τις δημοσκοπήσεις για να το καταλάβει κανείς. Ο πανικός του Μαξίμου δεν κρύβεται με τίποτα». Η δημοσκόπηση της Κάπα Research Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής», η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,2%, έναντι 16,2% του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. Μάλιστα, με την αναγωγή στην αδιευκρίνιστη ψήφο, η οποία είναι στο 27%, η διαφορά ανέρχεται στις 9,6 μονάδες και συγκεκριμένα η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 31,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 22,2%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, στην τρίτη θέση είναι η Χρυσή Αυγή με 6,6%, ενώ ακολουθούν η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,1%. Το Ποτάμι συγκεντρώνει ποσοστό 1,6%, οι ΑΝΕΛ 2,6%, η Ένωση Κεντρώων 2,3%, η Λαϊκή Ενότητα 1,1%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,2% και η Πλεύση Ελευθερίας 1,6%. Κατά τα άλλα, όπως αναφέρεται στη δημοσκόπηση, οι πολίτες αυτά που θέλουν είναι ανάπτυξη, δουλειές, πολιτική σταθερότητα και επιστροφή των παιδιών τους από το εξωτερικό. iefimerida

