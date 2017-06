Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στάση εργασίας και συλλαλητήρια



Στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου της πρωινής βάρδιας πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Μεταξουργείο και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων τουλάχιστον έως την προσεχή Πέμπτη, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τη νομοθετική ρύθμιση Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα.

Για την Πέμπτη,έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα έξω από τα γραφεία της στις 10:30 το πρωί και πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. Εν αναμονή μεγάλου καύσωνα και με «βουνά» από σκουπίδια στους δρόμους των πόλεων, συνεχίζονται οι καταλήψεις στα αμαξοστάσια των δήμων και στους ΧΥΤΑ της χώρας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων, παρά μόνο σε ευαίσθητους χώρους (νοσοκομεία, λαϊκές αγορές κ.λπ.). Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε εντός της ημέρας να καταθέσει νέα πρόταση για το θέμα των συμβασιούχων, την ώρα που νομικοί κύκλοι σχολιάζοντας τη ρύθμιση Σκουρλέτη μιλούν για «πανελλήνια πρωτοτυπία». «Φοβάμαι ότι το υπουργείο εμφανώς αιφνιδιασμένο από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και από την απόλυτα δικαιολογημένη οργή των ενδιαφερομένων και των συλλογικών συνδικαλιστικών φορέων τους, επιλέγει πάλι μια υβριδική ρύθμιση με την πανελλήνια πρωτοτυπία της κατάρτισης συμβάσεων ορισμένου χρόνου για ορισμένους από τους υπό απόλυση συμβασιούχους πριν από τη διενέργεια προκηρύξεων και πριν από την έκδοση των προσωρινών πινάκων διοριστέων, επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος που το ίδιο προκάλεσε με τις επιλογές του» σχολιάζει στα Νέα ο δικηγόρος του Αρείου Πάγου και εργατολόγος, Δημήτρης Περπατάρης. Ακόμη, βέβαια, κι αν περάσει από τα δικαστικά όργανα, αδιευκρίνιστο παραμένει εάν θα μπορέσουν οι υπερετούντες συμβασιούχοι να λάβουν πριμ μοριοδότησης λόγω προϋπηρεσίας προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσληψή τους σε μόνιμες θέσεις.

«Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει τα έγγραφά του σε αυτό τον διαγωνισμό. Το ΑΣΕΠ θα είναι εκείνο το οποίο θα προβλέψει και μία μοριοδότηση για τους ήδη εργαζόμενους» ανέφερε ο Πάνος Σκουρλέτης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται το ΑΣΕΠ είναι το μόνο που δεν δύναται να ορίσει αυξημένη μοριοδότηση σε κάποια προκήρυξη. δολ

