Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων προχωρά η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καθαρίσει η πόλη από τα «βουνά» των σκουπιδιών που έχουν σχηματιστεί εξαιτίας των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των συμβασιούχων εργαζομένων στους ΟΤΑ. Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, προϋπολογισμού 192.000 ευρώ, με τη διοίκηση του κεντρικού δήμου να επιθυμεί το συντομότερο δυνατό να βρεθεί ο ιδιώτης που θα καθαρίσει την πόλη.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα σκουπίδια ξεπερνούν τους 1.500 τόνους και ο γενικός γραμματέας του δήμου, Θωμάς Ψαρράς, υποστήριξε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να καθαρίσουν οι δρόμοι καθώς κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Μετά από αυτή την εξέλιξη και την ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ για συνέχιση των κινητοποιήσεων τουλάχιστον έως την Πέμπτη, 29 Ιουνίου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τη στάση τους. Ενώ χθες είχε αποφασιστεί να επιτραπεί η αποκομιδή σε γειτονιές με έντεκα απορριμματοφόρα, οι συμβασιούχοι σήμερα πήραν πίσω την απόφαση αυτή. Αποτέλεσμα είναι να παραμένουν ακινητοποιημένα όλα τα οχήματα, καθώς συνεχίζεται η κατάληψη στο αμαξοστάσιο του κεντρικού δήμου. «Οι εργαζόμενοι είδαν στη Διαύγεια την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες και δεν επέτρεψαν σήμερα να βγει κανένα απολύτως αυτοκίνητο στους δρόμους. Από την περασμένη Τετάρτη που κάνουν τις καταλήψεις δεν επιτρέπουν ούτε στο προσωπικό ασφαλείας να δουλέψει, κάτι που προβλέπεται από το νόμο. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία κι εμείς καθόμαστε και βλέπουμε τα αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στο αμαξοστάσιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ψαρράς. Επίσης, ο γενικός γραμματέας του δήμου και υπεύθυνος για την καθαριότητα πρόσθεσε πως «Δευτέρα πρωί θα δεχτούμε τις προσφορές των τριών εταιριών που έχουν απορριμματοφόρα και μπορούν να καθαρίσουν την πόλη. Εδωσα εντολή να επικοινωνήσουμε και με τους τρεις και να έρθουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους».

Η πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων Ν.Θεσσαλονίκης και μέλος της ΠΟΕ – ΟΤΑ, Κλεοπάτρα Χοροζίδη, από την πλευρά της υποστήριξε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως «σαν απάντηση στην ανάρτηση στη Διαύγεια αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε σε κανένα απορριμματοφόρο να πραγματοποιήσει αποκομιδή». Σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει κοινή συνεδρίαση στο ΣΜΑ της Πυλαίας, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους μετά την κίνηση της διοίκησης Μπουτάρη να παραχωρηθεί η αποκομιδή σε ιδιώτη, ενώ το απόγευμα θα δώσουν το παρών στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στις γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πόλης οι κάδοι ξεχειλίζουν από τα σκουπίδια, ενώ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες η κατάσταση είναι αφόρητη. αμπε

