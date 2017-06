Ιούνιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τεράστια επιτυχία και τη συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 η δημοτική βραδιά της 22ης Γιορτής Κερασιού με το συγκρότημα του Κώστα Βέρδη και στο τραγούδι την Έλλη και τον Κώστα Παΐλα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της φετινής εκδήλωσης ήταν ο πάρα πολύς κόσμος (ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας), κυρίως νέοι, ενώ για μια ακόμη φορά το κέφι και ο χορός κράτησαν μέχρι το πρωί. Γι΄ αυτό τα μέλη του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών μετά την τεράστια από κάθε πλευρά επιτυχία της «22ης Γιορτής Κερασιού 2017», αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν και δημόσια τους κερασοπαραγωγούς που πρόσφεραν κεράσια και όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία και τη διοργάνωση της εκδήλωσης.









Φέτος τις εκδηλώσεις μας τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας της ενορίας μας ο Παπασταύρος, ο Βουλευτής μας κ. Μπγιάλας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σημανδράκος, οι Αντιδήμαρχοι: κ. Πέτρου, κ. Αδάμος, κ. Τριγώνης, κ. Κιάκιας, κ. Φαρμάκης, ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών π. Δήμαρχος & Νομάρχης κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Γιάτσιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατερίνα Πέτρου, κ. Κώστας Μπουρέλλας, κ. Τάσος Τσιρίκας, κ. Κώστας Παλάσκας, καθώς και εκατοντάδες φίλοι του Συλλόγου μας. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Γιάτσο για τη δωρεάν εκτύπωση των προσκλήσεων της εκδήλωσης, το δήμο Γρεβενών για τη βοήθειά του, καθώς και όλα τα ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά που πρόβαλλαν την εκδήλωσή μας.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Αργύριος Καραλιόλιος Κων/νος Χάτσιος

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 26th, 2017 at 11:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.