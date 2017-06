Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Αρωμα καλοκαιριού σημαίνει άρωμα και γεύση καρπουζιού! Το φρούτο αυτό είναι αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής αυτής της εποχής. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν να το καταναλώνουν παγωμένο και πέφτουν στην κυριολεξία με τα μούτρα σε κάθε μεγάλη φέτα καρπουζιού που μπαίνει στο τραπέζι μετά από ένα γεύμα ως επιδόρπιο ή ως φρουτοσαλάτα.



Το καρπούζι είναι αγαπητό και για τη θρεπτική του αξία. Αποτελεί πηγή απαραίτητων βιταμινών, όπως της βιταμίνης C, Α, Β1, Β6, ενώ περιέχει μαγνήσιο, β-καροτένιο, κάλιο, διαλυτές φυτικές ίνες και λυκοπένιο. Το γεγονός ότι αποτελείται από νερό – 90% – το καθιστά διουρητικό και ιδανικό για την απώλεια βάρους, αρκεί να μην το παρακάνετε. Παρόλα αυτά, όλη η μαγεία του καρπουζιού συγκεντρώνεται στη ζουμερή του σάρκα και την απίθανη γεύση του, που πρέπει να είναι γλυκιά σαν μέλι! Πώς όμως θα μπορέσετε να διαλέξετε το σωστό; Σίγουρα η λύση δεν βρίσκεται στο να το χτυπήσετε για να ακούσετε αν είναι κούφιο, αλλά σε κάποια μικρά μυστικά που σας δίνουμε παρακάτω. Αρχικά, θα πρέπει να δώσετε βάση στο βάρος του καρπουζιού. Οι ειδικοί της μαναβικής εξηγούν, ότι όσο πιο βαρύ είναι, τόσο πιο ώριμο θεωρείται το φρούτο.

Επειτα, παρατηρήστε αν έχει επάνω του διάφορες αλλοιώσεις. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι ραγισμένο, χτυπημένο ή ζαρωμένο. Καλύτερα τότε να το αποφύγετε. Αν είναι λεία η επιφάνεια του δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ρίξτε μια ματιά στο χρώμα που έχει η βάση του καρπουζιού. Οταν αυτή είναι κίτρινη, τότε το καρπούζι θεωρείται ώριμο.

Το καλό καρπούζι είναι συμμετρικό ανεξάρτητα από το σχήμα του.

Τέλος, στην περίπτωση που αγοράσετε μισό καρπούζι, κομμένο από τον μανάβη, τότε ελέγξτε τη φλούδα του, ώστε αυτή να έχει σκούρα πράσινη απόχρωση και τα κουκούτσια του που πρέπει να είναι μαύρα. bovary loading…

