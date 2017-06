Ιούνιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Κάντε το λίγο εικόνα. Είναι Σάββατο απόγευμα. Είναι ακόμα μέρα και η θερμοκρασία είναι ιδανική για να καθίσετε στο μπαλκόνι σας, με ένα βιβλίο και ένα καφέ. Το καλύτερο; Τα παιδιά και ο σύζυγός σας ή οι συγκάτοικοι σας είναι κάπου αλλού και μπροστά σας έχετε μερικές ώρες μόνο για εσάς και τον εαυτό σας.



Αν είστε άνθρωπος με τάσεις εσωστρέφειας, το πιθανότερο είναι ότι στο παραπάνω σενάριο βρήκατε τις ιδανικές συνθήκες για να χαλαρώσετε. Είναι γνωστό πως για τους εσωστρεφείς και ήπιους χαρακτήρες, η επιλεκτική απομόνωση είναι η προφανής επιλογή όταν θέλουν να ηρεμήσουν. Με τους εξωστρεφείς όμως, οι οποίοι νιώθουν ότι φορτίζουν τις μπαταρίες τους μέσω της συνεύρεσης με κόσμο, τι γίνεται; Μια νέα μελέτη, που διεξήχθη για λογαριασμό του BBC σε συνεργασία με τα τμήματα νευρολογίας και ανθρωπολογίας πολλών πανεπιστημίων, με σκοπό να ερευνήσει τις ιδανικές συνθήκες ξεκούρασης, βρήκε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, οι μοναχικές δραστηριότητες -συμπεριλαμβανομένου του να καθίσετε απλώς μόνοι σας στο σπίτι- είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ξεκούρασης. Τόσο για τους μεν, όσο και για τους δε. 18.000 άνθρωποι από 134 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα και αυτό που κατέπληξε την ομάδα των ερευνητών ήταν το γεγονός ότι στο τοπ 10 μεθόδων χαλάρωσης αποτελούνταν μόνο από ατομικές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι, μάλιστα, επέλεξαν το διάβασμα ως την πιο χαλαρωτική δραστηριότητα. Δεύτερη σε σειρά ήρθε η επαφή με τη φύση, μετά το να ακούς μουσική και τέλος το να μην κάνεις τίποτα. Με άλλα λόγια, χαλαρωτικές δραστηριότητες όπως το να βρεθεί κανείς με ένα φίλο ή την οικογένεια του, να βγει για ποτό ήταν βρέθηκαν σε πολύ χαμηλότερες θέσεις. «Δεν είναι μόνο οι εσωστρεφείς που έχουν ανάγκη το χρόνο με τον εαυτό τους. Εξίσου απαραίτητο είναι αυτό και για τους εξωστρεφείς, όπως φάνηκε από τις επιλογές τους στα τεστ», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας και καθηγήτρια κοινωνικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Ντίρχαμ, Felicity Callard.



Όπως σημειώνει η δρ. Callard, οι χαοτικοί ρυθμοί της σύγχρονης ζωής μας κάνουν να αναζητάμε όλο και περισσότερους και πιο εναλλακτικούς τρόπους ξεκούρασης. Την ίδια στιγμή, παρατηρεί με ενδιαφέρον ότι, πολλοί άνθρωποι νιώθουν πιο περήφανοι όταν δηλώνουν ή δείχνουν απασχολημένοι ενώ καταλαμβάνονται από ενοχές όταν δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη από ξεκούραση. Ένα ακόμα συναρπαστικό εύρημα που προέκυψε είναι ότι αρκετοί άνθρωποι δεν διαχωρίζουν τη δουλειά από την ξεκούραση. Το στοίχημα, κατά την δρ.Callard, είναι πως να βρούμε ένα τρόπο να οργανώσουμε τους ρυθμούς της εργασίας μας ώστε να κάνουμε εφικτή την ξεκούραση. bovary loading…

