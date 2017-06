Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull ήταν ο μεγάλος νικητής στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, τον 8ο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Αγώνας που ήταν πραγματικά απίστευτος σε εξέλιξη, λόγω των επαφών και των συγκρούσεων των μονοθεσίων, που είχε διακοπή 23 λεπτών και τελικά ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Αυστραλό πιλότο. Ο Βαλτέρι Μπότας με Mercedes ήταν δεύτερος, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Καναδός, Λανς Στρολ με Williams. Το… θρίλερ της Κυριακής βρήκε τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari να παίρνει την 4η θέση, καθώς τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, αν και ξεκίνησε από την pole position περιορίστηκε στην 5η θέση. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στην πίστα με πρωταγωνιστές τους Φέτελ και Χάμιλτον. Ενώ στην πίστα είχε μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από επιβράδυνση του πρωτοπόρου έως τότε Χάμιλτον, ο Φέτελ έπεσε πάνω του κι έγινε…χαμός. Ο Γερμανός εμφανώς εξοργισμένος με τη στάση του Βρετανού στην έξοδο του 15ου γύρου επιχείρησε να χτυπήσει τρεις φορές τη Mercedes του Χάμιλτον που έδειχνε απορημένος. Τελικά, δέχτηκε ποινή 10 δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να πέσει από την 2η στην 9η θέση.



Τελικά ο Ρικιάρντο εκμεταλλεύτηκε αυτό το «αλαλούμ» και πήρε την πρώτη του νίκη μετά από το περσινό γκραν πρι της Μαλαισίας. Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 2:03:55.573

2. Βαλτέρι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +00:03.904

3. Λανς Στρολ (Καναδάς/Williams-Mercedes) 00:04.009

4. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 00:05.976

5. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 00:06.188

6. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India – Mercedes) 00:30.298

7. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/ Haas-Ferrari) 00:41.753

8. Κάρλος Σάϊνθ Τζ. (Ισπανία / Toro Rosso-Renault) 00:49.400

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία / McLaren) 00:59.551

10. Πασκάλ Βερλάιν (Γερμανία/ Sauber – Ferrari) 01:29.093 Η βαθμολογία των οδηγών

Σεμπάστιαν Φέτελ 153 βαθμοί

Λιούϊς Χάμιλτον 139

Βάλτερι Μπότας 111

Ντάνιελ Ρικιάρντο 92

Κίμι Ραϊκόνεν 73

Μαξ Φερστάπεν 45

Σέρχιο Πέρες 44

Εστεμπαν Οκον 35

Κάρλος Σάϊνθ Τζ. 29

Φελίπε Μάσα 20

Νίκο Χουλκενμπεργκ 18

Λανς Στρολ 17

Κέβιν Μάγκνουσεν 11

Ρομάν Γκροσάν 10

Πασκάλ Βερλάιν 5

Ντανιίλ Κβιάτ 4

Φερνάντο Αλόνσο 2



Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Mercedes 250

Ferrari 226

Red Bull-TAG Heuer 137

Force India-Mercedes 79

Williams-Mercedes 37

Toro Rosso-Renault 33

Haas-Ferrari 21

Renault 18

Sauber 5

ΜακΛάρεν 2 δολ,αμπε

