Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Χωρίς δυνάμεις και ενέργεια, αλλά και πολύ κακή επιθετικά, η εθνική γυναικών γνώρισε βαριά ήττα από το Βέλγιο με 45-78 στο «μικρό τελικό» του Eurobasket της Τσεχίας και ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με την κατάκτηση της 4ης θέσης. Μπορεί κανείς να μη πίστευε πριν την έναρξη του τουρνουά ότι η Ελλάδα θα έφτανε για πρώτη φορά στην Ιστορία της να διεκδικεί αρχικά την είσοδό της στον τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και στη συνέχεια το χάλκινο μετάλλιο, ωστόσο, με τις εμφανίσεις της στην φάση των ομίλων και στο νοκ άουτ ματς με την Ρωσία, η ομάδα του Κώστα Κεραμιδά «καλλιέργησε» πολλές ελπίδες. Ελπίδες, που όμως, στα δύο καθοριστικά ματς δεν ευοδόθηκαν. Κι αν με τη Γαλλία η ήττα ήρθε στην τελευταία περίοδο, με το Βέλγιο η «γαλανόλευκη» δεν έδειξε σε κανένα σημείο του ματς ότι ήταν έτοιμη για το μετάλλιο. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα κορίτσια ήταν σε τραγικά επιθετικό βράδυ, δεν είχαν ενέργεια στο παιχνίδι τους και σε συνδυασμό με την κούραση που τους βγήκε, έμειναν σε… ρηχά νερά. Τρανή απόδειξη το 1/13 σουτ της Μάλτση στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου! Η ήττα ήρθε απόλυτα φυσιολογικά από τις Βελγίδες που έκαναν… πάρτι με τις Βέσεμαν και Βάουτερς και δικαιολογημένα πανηγύρισαν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Tα δεκάλεπτα: 24-15, 40-29 (ημ.), 61-36, 78-45. ΒΕΛΓΙΟ: Λίσκενς 9, Κ.Μεσταγκ 18 (3), Ντελαέρ, Χέντριξ 2, Καπριό 3, Μέσεμαν 15, Βάουτερς 14, Η.Μεσταγκ, Γκέλντοφ 3, Νοβελέρ, Βανλό 9 (3), Ραμάν 5 ΕΛΛΑΔΑ: Σταμολάμπρου, Σταμάτη 2, Λύμουρα, Σπυριδοπούλου 1, Μάλτση 13 (1/9τρ.), Νικολοπούλου 3, Σωτηρίου 4, Κοσμά, Σπανού 6, Καλτσίδου 4, Χρηστινάκη 3 (1), Φασούλα 9. δολ,αμπε

