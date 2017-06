Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Είναι πολύ όμορφο να μεγαλώνετε ένα ευαίσθητο παιδί, όμως μέχρι ενός σημείου. Όταν είναι σε υπερβολικό βαθμό, τότε καταλήγει να είναι μειονέκτημα. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί στη διαχείριση αυτής της πτυχής του:



Όταν γίνετε κοινωνοί περιστατικών που το παιδί σας δείχνει υπερευαισθησία, πείτε του να μην παίρνει τόσο βαρέως όλες τις καταστάσεις διότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Σε δεύτερο χρόνο, εξηγήστε πιο αναλυτικά το σκεπτικό σας. Δώστε στο παιδί χώρο και χρόνο να διαχειριστεί ψυχολογικά μια τέτοια κατάσταση και μη φοβηθείτε αν εκδηλώσει την τάση να απομονωθεί. Μπορείτε να το βοηθήσετε να ελέγξει λίγο την υπερευαισθησία του, όμως σε καμία περίπτωση μην το κατακρίνετε και γενικά μην το κάνετε να νιώσει άσχημα που λειτουργεί κατ’αυτόν τον τρόπο. Ένα υπερευαίσθητο παιδί, συνήθως είναι και δημιουργικό. Άρα λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να του δίνετε αφορμές να καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του, αφού έτσι εξωτερικεύει σκέψεις και συναισθήματα και ανακουφίζεται.



Να ενθαρρύνετε το μικρό σας να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του όπου του βγαίνει, προσέχοντας όμως να μην τα εκμεταλλεύονται οι γύρω του. Σταδιακά θα πρέπει να διδαχθεί να είναι επιφυλακτικό στην αρχή και μόνο όταν διαπιστωμένα αξίζει ο άλλος να δει αυτή την πτυχή του χαρακτήρα του, να το κάνει άφοβα.

