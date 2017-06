Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Βουλευτής Γρεβενών Χρήστος Μπγιάλας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον

Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά με θέμα «Μετάβαση στο ψηφιακό σήμα για μεγάλα τμήματα της επαρχίας », η οποία συζητήθηκε την Παρασκευή 23/06/2017.













