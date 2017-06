Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Την υλοποίηση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα εξετάζουν γερμανικές εταιρείες, σύμφωνα με Δρ. Φόλκερ Τράιερ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για την Γενική Συνέλευση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.



Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρθηκε στις οικονομικές προοπτικές στην Ευρώπη και ιδίως για την Ελλάδα, «Κάθε κρίση περιέχει και μια ευκαιρία. Λόγω του Brexit αντιλαμβάνονται τώρα όλοι τι είναι πραγματικά η Ευρώπη και πόσο σημαντική είναι η συνοχή της εσωτερικής αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο η συζήτηση για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, γίνεται πλέον με πιο εποικοδομητικό τρόπο. Υπάρχει η επιθυμία να παραμείνει η Ελλάδα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης. Πρόκειται για μια θετική αλλαγή σε σχέση με την «προ Brexit εποχή». Ευτυχώς για Grexit δεν μιλά κανείς πλέον».



Ερωτηθείς αν άλλαξε κάτι μετά τη συμφωνία του Λουξεμβούργου και αν διαπιστώνει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα από γερμανικής πλευράς ο κ. Τράιερ είπε: «Κάναμε μια έρευνα ανάμεσα στις γερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοπούνται, ήδη, στην Ελλάδα και πολλές μάς απάντησαν ότι η κατάστασή τους είναι καλύτερη τώρα. Ορισμένες μάλιστα κάνουν σκέψεις για νέες επενδύσεις, διότι οι προϋποθέσεις στην αγορά είναι ευνοϊκότερες. Το γεγονός ότι θα δοθεί η επόμενη δόση στην Ελλάδα επιδρά ασφαλώς θετικά, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια τώρα. Το διάστημα των διαπραγματεύσεων ήταν μεγαλύτερο από όσο θα προσδοκούσαμε, αλλά τώρα προχωράμε προς την σωστή κατεύθυνση. H πορεία θα είναι ανοδική». iefimerida loading…

