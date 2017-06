Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δόθηκε στους συνδικαλιστές της ΠΟΕ -ΟΤΑ και στους εκπροσώπους των αιρετών Α΄βαθμού

(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ) για αξιολόγηση και ενδεχομένως για παρεμβάσεις οι οποίες θα κρίνουν αναγκαίες, η ρύθμιση – τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους. Στην τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή, την ερχόμενη Δευτέρα, τίθενται δύο προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούν να απασχοληθούν στους δήμους, οι συμβασιούχοι που ήδη εργάζονται στην καθαριότητα:



*να συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας και

*να έχουν λάβει οι δήμοι απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα οι οποίες καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Εφόσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την 7.6.2017. Λόγω του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο φρέναρε τη δυνατότητα παράτασης, θα γίνουν νέες συμβάσεις με τους όρους που τίθενται στην τροπολογία. Ολόκληρη η προτεινόμενη ρύθμιση είναι η εξής: «1.Μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, οι ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσία τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄143), ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών αυτών σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. 2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την 7.6.2017, εφόσον:



α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφισταμένων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. 3. Η απόφαση της παρ. 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης σύμφωνα με το παρόν άρθρο». Παναγιώτα Μπίτσικα,δολ

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 12:04 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.