Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το υγρό πιάτων δεν είναι μόνο για να τρίβεται τα πιάτα. Μπορεί να σκοτώσει τα μυρμήγκια, να διώξει τη λιπαρότητα από τα μαλλιά, και πολλά άλλα.



Σκοτώνει τα ζιζάνια ευγενικά: Ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού υγρό πιάτων με 1 φλιτζάνι του τσαγιού αλάτι και 1 γαλόνι λευκό ξύδι. Ρίχνουμε το διάλυμα στα ζιζάνια στη βλάστηση και τις ρωγμές των πεζοδρομίων. Διώξτε τα μυρμήγκια: Για να απαλλαγείτε από αυτά, φτιάξτε ένα απλό διάλυμα 50/50 νερό και λευκό ξύδι και υγρό πιάτων. Ψεκάστε στην πάσχουσα περιοχή με το μείγμα, περιμένετε λίγα λεπτά και θα δείτε τα μυρμήγκια να εξαφανίζονται. Καθαρίστε το φίλτρο του air condition: Καθαρίστε τα φίλτρα του κλιματιστικού μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε, με υγρό πιάτων. Βουτήξτε το φίλτρο σε ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων, και τρίψτε απαλά με μια οδοντόβουρτσα. Μόλις αφαιρεθεί η βρωμιά,ξεπλύνετε και στεγνώστε εντελώς.



Ζωντανέψτε τα μαλλιά σας: Αν τα μαλλιά σας δεν δείχνουν και τόσο όμορφα, δοκιμάστε να αναμίξετε μια κουταλιά υγρό πιάτων στο σαμπουάν σας. Καταπολεμά το λίπος στα μαλλιά, όπως και στα πιάτα! neadiatrofis loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 14:16 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.