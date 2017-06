Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 6 άτομα 7 μεγάλες μελιτζάνες μακρόστενες

400 γρ. ρύζι για πιλάφι

2 μικρά κρεμμύδια ξερά χοντροκομμένα

1 φινόκιο ψιλοκομμένο

2 κολοκυθάκια ψιλοκομμένα

350 ml χυμό ντομάτας

1 ποτήρι λευκό κρασί

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε λεπτές φέτες κατά μήκος. Ύστερα τις πασπαλίζουμε με αλάτι και τις αφήνουμε στο σουρωτήρι. Όταν στεγνώσουν από τα υγρά τους, τις ξεπλένουμε με άφθονο νερό, τις στραγγίζουμε καλά σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τις τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Μόλις είναι έτοιμες τις αφήνουμε να στραγγίξουν ξανά και τις κρατάμε στην άκρη. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο να ζεστάνει και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, προσθέτουμε στη συνέχεια το φινόκιο και τα κολοκυθάκια. Μόλις εξατμιστούν τα υγρά και παραμείνει το λάδι ρίχνουμε μέσα το ρύζι και ανακατεύουμε καλά. Όταν απορροφηθεί και το ελαιόλαδο σβήνουμε με το κρασί, ανακατεύουμε να εξατμιστεί και ρίχνουμε μέσα το χυμό ντομάτας. Αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσει το πιλάφι μέχρις ότου απορροφηθεί η σάλτσα και παραμείνει μία σφιχτή γέμιση. Παίρνουμε μία στρογγυλή φόρμα για κέικ και σκεπάζουμε το εσωτερικό της με τις φέτες μελιτζάνας και στα πλαϊνά τις τοποθετούμε κάθετα με τις κορυφές τους να εξέχουν από τη φόρμα. Αδειάζουμε ύστερα τη γέμιση με το πιλάφι και πιέζουμε με μία σπάτουλα ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Μόλις ολοκληρώσουμε, γυρίζουμε προς τα μέσα τις άκρες από τις μελιτζάνες που εξέχουν. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 30-35 λεπτά. Βγάζουμε από το φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει λίγο και ξεφορμάρουμε προσεκτικά γυρνώντας ανάποδα.

