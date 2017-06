Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το ρύζι είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά και συνοδευτικά ενώ έχει πολλές και σημαντικές ιδιότητες. Εκτός όμως από τη μαγειρική, το ρύζι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού δίνοντας λύση σε καθημερινά μικροπροβλήματα. Για παράδειγμα, είναι γνωστό πως το ρύζι απορροφά σε μεγάλο βαθμό την υγρασία και ενδέχεται να το σώσετε αν αυτό πέσει σε νερό! Φυσικά και η διάσωση του κινητού δεν είναι το μόνο περίεργο πράγμα που ένα σακουλάκι ρύζι μπορεί να κάνει.



Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τα βάζα και τις κανάτες σας. Πολλές καράφες αλλά και βάζα έχουν κλειστό στόμιο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα καθαρίσετε σωστά. Εκεί έρχεται η θαυματουργή χρήση του ρυζιού. Σε μια βρώμικη καράφα τοποθετείστε 2 κ.σ. ρύζι, λίγο νερό και υγρό σαπούνι. Στη συνέχεια ανακινείστε καλά το βάζο και βεβαιωθείτε ότι το ρύζι πάει ακόμα και στις πιο δύσκολες γωνίες. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό καθώς θα γυαλίσει σε μόλις λίγα λεπτά.



Τη λύση δίνει το ρύζι και στα μαυρισμένα μαχαιροπίρουνα. Για να μπορέσετε να επιβραδύνετε τη φθορά αυτή των μαχαιροπίρουνων που δεν χρησιμοποιείτε πολύ συχνά δεν έχετε παρά να τα αποθηκεύσετε μαζί με μια σακούλα με ρύζι. Το ρύζι θα απορροφά την υγρασία με αποτέλεσμα να μην μαυρίζουν τα καλά μαχαιροπίρουνα σας. baby loading…

