Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα στοιχεία για την επιχείρηση της αστυνομίας που έγινε την περασμένη Τετάρτη σε παράνομο καζίνο στοΆνω Καλαμάκι βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας. Σε αυτή η αστυνομία είχε θέσει ως στόχο να συλλάβει έναν 32χρονο πλούσιο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του καζίνο, καθώς τη στιγμή της εισβολής στο κατάστημα εκείνος δεν βρισκόταν εκεί και διαφύγει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο σπίτι του και στο καζίνο ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε 54 γραμμάρια κοκαΐνης τα οποία πιθανότατα προορίζονταν για πελάτες που ήθελαν να κάνουν χρήση.



Η αστυνομική επιχείρηση έγινε υπό άκρα μυστικότητα, ενώ οι 40 αστυνομικοί που συμμετείχαν σε αυτή είχαν λάβει αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας για το ενδεχόμενο κάποιος ένοπλος να αντιδράσει τη στιγμή της εφόδου. Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους υπεύθυνους του καζίνο παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει κάμερες περιμετρικά του χώρου, ενώ ακόμα και όσοι από τους υπαλλήλους επιχείρησαν να «δραπετεύσουν» από εξόδους διαφυγής δεν τα κατάφεραν. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 5 υπάλληλοι και 13 πελάτες μεταξύ των οποίων μία 80χρονη και ένας 69χρονος μάνατζερ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 είχε καταγγείλει γνωστή ηθοποιό που διατηρούσε σχέση με τον διάσημο καλλιτέχνη για ξυλοδαρμό. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 35χρονη ως ως υπεύθυνη διαχείρισης του καταστήματος η οποία στον παρελθόν υπήρξε υποψήφια βουλευτής με τον ΛΑΟΣ και ένας πορτιέρης αλβανικής καταγωγής. Σε βάρος των συλληφθέντων και ανάλογα την κάθε περίπτωση απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό, αντίσταση κατά της Αρχής, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών και πλαστογραφία. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητα, το παράνομο καζίνο ήταν γνωστό στους κατοίκους της περιοχής και σε αυτό σύχναζε διάσημος λαϊκός τραγουδιστής που έχει διανύσει μεγάλη πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Στο κατάστημα επίσης, που ήταν δηλωμένο ως καφετέρια και στο οποίο δεν ήταν δυνατή η ορατότητα στο εσωτερικό του, είχε πραγματοποιηθεί ανάλογη επιχείρηση το 2013, ωστόσο λίγους μήνες μετά ξανάνοιξε τις πόρτες του. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, ο τζίρος του ήταν από 20.000 έως 30.000 ευρώ τον μήνα. Πλέον, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής θα εκμεταλλευτεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στη διάθεσή της προκείμενου να εξάγει περισσότερα στοιχεία. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο κατάστημα καθώς και στην οικία του 32χρονου: · Τριάντα τέσσερις (34) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εγκατεστημένο λογισμικό πρόγραμμα για «Φρουτάκια», · Παιχνιδομηχάνημα, · δύο (2) κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή που λειτουργούσαν σαν server, · δύο (2) μπουτόν ηλεκτρονικής απασφάλισης θυρών, · ποσότητα κοκαΐνης βάρους -54- γραμμαρίων, · μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, · δύο (2) ζυγαριές ακριβείας και · το χρηματικό ποσό των -6.830- ευρώ Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 09:12 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.