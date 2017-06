Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το τακτικό και σωστό πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο για την προστασία μας αλλά και για τον περιορισμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως είναι ότι και το σωστό στέγνωμα των χεριών μετά το πλύσιμο είναι εξίσου σημαντικό για να προστατευθούμε από βακτήρια, ιούς και άλλους μικροοργανισμούς.



Τι είναι όμως πιο ασφαλές; Το χαρτί ή ο στεγνωτήρας χεριών;



Στις περισσότερες δημόσιες τουαλέτες υπάρχει χαρτί αλλά και στεγνωτήρας χεριών. Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο; Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει επί του θέματος, ο πιο ασφαλής τρόπος να στεγνώνουμε τα χέρια μας είναι το χαρτί. Το στέγνωμα των χεριών με χαρτί εξασφαλίζει έως και 1.300 φορές μικρότερο μικροβιακό φορτίο σε σύγκριση με τους στεγνωτήρες χεριών. Καλές, λοιπόν, οι εξελίξεις τις τεχνολογίας, αλλά μερικές φορές τα «παραδοσιακά» μέσα είναι καλύτερα! baby loading…

