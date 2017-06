Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ο θηλασμός δεν είναι ωφέλιμος μόνο για το μωρό, αλλά επίσης μπορεί να έχει οφέλη για την ίδια τη μητέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό αργότερα στη ζωή της, σύμφωνα με μια νέα βρετανο-κινεζική επιστημονική έρευνα. Όσο περισσότερο χρόνο μια μητέρα έχει θηλάσει, τόσο μικρότερος φαίνεται να είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος στη διάρκεια της ζωής της.



Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει κάποια βραχυπρόθεσμα οφέλη για τη μητέρα από το θηλασμό, όπως η απώλεια βάρους και η μείωση της χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων της γλυκόζης (σακχάρου) μετά την εγκυμοσύνη. Όμως, η νέα μελέτη δείχνει ότι τα οφέλη του θηλασμού επεκτείνονται επίσης σε βάθος χρόνου, καθώς οι γυναίκες που θήλασαν τα παιδιά τους, έχουν περίπου 10% μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού στα επόμενα χρόνια. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Πεκίνου, καθώς και της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, με επικεφαλής τη Σέιν Πίτερς, που έκαναν τη δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό «Journal of the American Heart Association» ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 290.000 γυναίκες με μέση ηλικία 51 ετών. Σχεδόν όλες ήταν μητέρες και καμία δεν είχε καρδιαγγειακή νόσο στην αρχή της μελέτης, ενώ στο διάστημα μίας οκταετίας καταγράφηκαν 16.671 περιστατικά στεφανιαίας νόσου και εμφραγμάτων, καθώς και 23.983 περιστατικά εγκεφαλικών. Σε σχέση με τις μητέρες που δεν είχαν θηλάσει ποτέ, όσες είχαν θηλάσει, είχαν κατά μέσο όρο 9% μικρότερη πιθανότητα για καρδιοπάθεια και 8% μικρότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό. Όσες μητέρες είχαν θηλάσει τα μωρά τους για τουλάχιστον δύο χρόνια, είχαν 18% μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και 17% για εγκεφαλικό. Κάθε πρόσθετο εξάμηνο θηλασμού σχετιζόταν με 4% μικρότερη πιθανότητα εμφράγματος και 3% μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού. Αν και δεν είναι σαφές με ποιον ακριβώς τρόπο ο θηλασμός λειτουργεί προστατευτικά, οι επιστήμονες υποθέτουν ότι χάρη σε αυτόν αποκαθίσταται ταχύτερα και καλύτερα ο μεταβολισμός της μητέρας μετά την εγκυμοσύνη της αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Η εγκυμοσύνη μεταβάλλει δραματικά τον γυναικείο μεταβολισμό, καθώς χρειάζεται να αποθηκεύσει λίπος για τις ενεργειακές ανάγκες του εμβρύου της. Ο θηλασμός πιθανώς βοηθά στο να απομακρυνθεί πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα αυτό το πρόσθετο λίπος, όταν πια δεν χρειάζεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά στις γυναίκες να θηλάζουν τα μωρά τους αποκλειστικά, τουλάχιστον κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά τη γέννα. newsbeast loading…

