Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Αγαπάω το παιδί μου δε σημαίνει ότι του κάνω όλα τα χατίρια, αλλά λειτουργώ με γνώμονα τη δόμηση μιας σωστής προσωπικότητας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούει κάποιες φορές ένα «όχι» για να επιτευχθούν τα παρακάτω:



Πρέπει να λέτε «όχι» στο παιδί…για μη θεωρεί τίποτα αυτονόητο και να εκτιμά ουσιωδώς όσα του προσφέρονται. Πρέπει να λέτε «όχι» στο παιδί…για να μη γίνει κακομαθημένο και φέρεται ως τέτοιο στη ζωή του. Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακομαθημένων παιδιών είναι ότι νιώθουν μονίμως ανικανοποίητα και ποτέ ευτυχισμένα, παρά το γεγονός ότι έχουν τα πάντα. Πρέπει να λέτε «όχι» στο παιδί…επειδή ακριβώς και να θέλατε, δε γίνεται να του κάνετε όλα τα χατίρια λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Το θέμα όμως είναι να μη λέτε «όχι» μόνο όταν αντικειμενικά δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε κάποιο ζητούμενό του.



Πρέπει να λέτε «όχι» στο παιδί…για να μάθει να μην απαιτεί με φωνές και γκρίνια κάτι που δικαιούται. Κάποιες φορές δηλαδή θα χρειαστεί να του αρνηθείτε κάτι που αντικειμενικά δεν είναι παράλογο, μόνο και μόνο για να διδαχθεί πώς θα πρέπει να το ζητήσει την επόμενη φορά. Πρέπει να λέτε «όχι» στο παιδί…για να μάθει να μην τα περιμένει όλα έτοιμα και να διεκδικεί κάτι που θέλει στη ζωή του. Άλλωστε αν το επιτύχει με το δεύτερο τρόπο, η χαρά του θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη! newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 15:09 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.