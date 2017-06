Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 4 μπακαλιάροι των 300 γρ. καθαρισμένοι από τα σπάραχνα

200 ml κρασί μοσχάτο

2 εσαλότ

200 γρ. ψίχα ψωμιού σε φέτες

100 γρ. βούτυρο

Αλάτι

Πιπέρι Εκτέλεση Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 120°C. Βάζουμε τις φέτες ψωμιού να φρυγανιστούν και ύστερα τις τρίβουμε μέχρι να έχουμε ένα μείγμα άσπρης τριμμένης φρυγανιάς. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 240°C. Ανοίγουμε τους μπακαλιάρους κατά μήκος, κόβουμε τα ψαροκόκαλα στο ύψος του κεφαλιού και της ουράς και τα πετάμε. Βγάζουμε και το σκούρο δέρμα. Σκορπίζουμε τα εσαλότ καθαρισμένα και κομμένα στην επιφάνεια ενός βουτυρωμένου ταψιού. Βάζουμε από πάνω τους μπακαλιάρους ανοιχτούς, αλατοπιπερώνουμε, πασπαλίζουμε με την τριμμένη φρυγανιά και το υπόλοιπο βούτυρο σε κομμάτια. Ρίχνουμε και το κρασί στο ταψί και ψήνουμε για 12 λεπτά στο φούρνο. Γαρνίρουμε με σπανάκι. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 11:12 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.