Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σταθερό προβάδισμα επτά ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Κάπα Research για το Βήμα της Κυριακής. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 16,2% στην πρόθεση ψήφου και η ΝΔ 23,2%. Με την αναγωγή στην αδιευκρίνιστη ψήφο, η οποία είναι στο 27%, η διαφορά φτάνει στις 9,6 μονάδες: 31,8% για τη ΝΔ και 22,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ.



Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου για τα υπόλοιπα κόμματα είναι η εξής: Χρυσή Αυγή 6,6%, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 6,4%, ΚΚΕ 6,1%, Ποτάμι 1,6%, ΑΝΕΛ 2,6%, Ένωση Κεντρώων 2,3%, Λαϊκή Ενότητα 1,1%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,2%, Πλεύση Ελευθερίας 1,6%. Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας της Κάπα Reasearch δείχνουν ότι οι πολίτες κατασταλάζουν στις προτεραιότητες που θέτουν τα επόμενα χρόνια, οι οποίες ελάχιστα ταυτίζονται με τα προγράμματα των κομμάτων. Η λύση που αναζητούν όμως είναι πολιτική, στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και όχι ακραία και εξωθεσμική. Αυτά που θέλουν είναι ανάπτυξη, δουλειές, πολιτική σταθερότητα, επιστροφή των παιδιών τους από το εξωτερικό.

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 08:21 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.