Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τα κάμπινγκ, αλλά και τα ξενοδοχεία, εξαιτίας του μεγάλου κινδύνου για την ζωή τους, από τη φωτιά που κατακαίει δάση στα νότια της Ισπανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.



Όπως και στην υπόλοιπη Ισπανία, η περιοχή γύρω από την πόλη Ουέλβα είναι σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν φωτιές, εξαιτίας του κύματος της ζέστης που την πλήττει. Την τελευταία εβδομάδα 63 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από τις δασικές πυρκαγιές, στην γειτονική Πορτογαλία.



Η φωτιά στα νότια της Ισπανίας εντοπίστηκε χθες το βράδυ κοντά στην Ουέλβα κι αντιμετωπίζεται ως πυρκαγιά ύψιστης απειλής, από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. iefimerida loading…

