Ιούνιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με exit poll



Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας εμφανίζεται ως ο νικητής των βουλευτικών εκλογών, καθώς προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσει μεταξύ 45-49% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll της εταιρείας IPR Marketing. Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας προβλέπεται να συγκεντρώσει έως και 34% των ψήφων. «Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενδέχεται να έχει κερδίσει περισσότερες από 71 έδρες (εκ των συνολικά 140 εδρών του κοινοβουλίου), ωστόσο πρόκειται για μια έρευνα γνώμης κι όχι επίσημο αποτέλεσμα» επισήμανε εκπρόσωπος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Αντόνιο Νότο. Σημειώνεται ότι νωρίτερα ένοπλοι πυροβόλησαν πολίτη, μέλος του κόμματος «Σοσιαλιστικό Κίνημα Ένταξης», στην περιοχή Λέζα βορείως των Τιράνων, σε επεισόδιο που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.



Από το υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται αύξηση των κρουσμάτων αγοροπωλησίας ψήφων, παρά τα αυστηρά νομικά μέτρα που ελήφθησαν προεκλογικά. Οι καταγγελίες για εξαγορά ψήφων γίνονται κυρίως από το Κόμμα Σοσιαλιστικό Κίνημα Ένταξης, το οποίο κατηγορεί για το φαινόμενο αυτό το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παρόμοιες κατηγορίες εκτοξεύτηκαν και αντιστρόφως, φορτίζοντας το πολιτικό κλίμα όσο πλησιάζει η ώρα για το κλείσιμο της κάλπης. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων. Η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει κατά μία ώρα την ψηφοφορία επικαλούμενη την αφόρητη ζέστη αλλά και την εορτή του μπαϊραμιού για τους μουσουλμάνους. Ωστόσο, ούτε αυτό φαίνεται να βοήθησε στην προσέλευση των ψηφοφόρων καθώς όπως ανακοινώθηκε το βράδυ από την εφορευτική επιτροπή, το ποσοστό της συμμετοχής ανήλθε στο 44%, το μικρότερο σε εκλογές στην μετά Χότζα Αλβανία.

δολ,ΑΠΕ,Reuters

