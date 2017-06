Ιούνιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία από πυροβόλο όπλο, σημειώθηκε το μεσημέρι στην Αλβανία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την εκλογή νέου κοινοβουλίου. Ένοπλοι πυροβόλησαν πολίτη, μέλος του κόμματος «Σοσιαλιστικό Κίνημα Ένταξης», στην περιοχή Λέζα βορείως των Τιράνων, σε επεισόδιο που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.



Σε δηλώσεις του ο ιδρυτής του κόμματος αυτού, Ιλίρ Μέτα, ο οποίος έχει εκλεγεί από το κοινοβούλιο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναλαμβάνει καθήκοντα στα τέλη Απριλίου, κατήγγειλε όσον αφορά στους δράστες ότι πρόκειται για τις συμμορίες εμπόρων ναρκωτικών, που όπως είπε ανήκουν, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα του Εντι Ράμα με τον οποίο πάντως το κόμμα του και ο ίδιος συγκυβέρνησαν την τελευταία θητεία.



Ταυτόχρονα, από το υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται αύξηση των κρουσμάτων αγοροπωλησίας ψήφων, παρά τα αυστηρά νομικά μέτρα που ελήφθησαν προεκλογικά. Οι καταγγελίες για εξαγορά ψήφων γίνονται κυρίως από το Κόμμα Σοσιαλιστικό Κίνημα Ένταξης, το οποίο κατηγορεί για το φαινόμενο αυτό το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παρόμοιες κατηγορίες εκτοξεύονται και αντιστρόφως, φορτίζοντας το πολιτικό κλίμα όσο πλησιάζει η ώρα για το κλείσιμο της κάλπης. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία ήταν μέχρι τη μια μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) πολύ χαμηλή. Οι παρατηρητές αποδίδουν το χαμηλό ποσοστό προσέλευσης, πέρα από την απογοήτευση των πολιτών, και στο γεγονός ότι οι εκλογές συνέπεσαν με τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, στην οποία οι Αλβανοί μουσουλμάνοι ψηφοφόροι φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 25th, 2017 at 18:04 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.