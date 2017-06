Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τον Γιώργο Παππού Οι νέες δραματικές περικοπές των συντάξεων, οι νέες αυξήσεις των φόρων, τα πρόσθετα μέτρα για να κλείσει η «τρύπα» των 535 εκατ. ευρώ το 2018 και όλες οι υπόλοιπες δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, περιγράφονται στα κείμενα, τα οποία έχει αναρτήσει η Κομισιόν στην ιστοσελίδα της. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι τα Επικαιροποιημένα Μνημόνια χαρακτηρίζονται ως «προσχέδια» (drafts), κάτι που σημαίνει ότι αναμένονται κάποιες αλλαγές, ενώ αναμφίβολα η προσοχή στρέφεται στην Έκθεση που ετοιμάζει το ΔΝΤ. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το βασικό σενάριο εργασίας της Κομισιόν για το Χρέος στηρίζεται στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 2,2% κατά μέσο όρο ως το 2060. Η πιο δυσάρεστη έκπληξη όμως είναι ότι δεν πάμε κατευθείαν από το 3,5% στο 2,2%, καθώς για το 2023 η Ελλάδα πρέπει να πετύχει πλεόνασμα 3% και για το 2024 2,5%. Βασικά σημεία της Έκθεσης Συμμόρφωσης Ανάπτυξη: Αναθεώρηση προς τα κάτω, λόγω του κακού τέταρτου τριμήνου του 2016 και πιο συντηρητικών εκτιμήσεων για την επιστροφή της καταναλωτικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης. Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα θα αντιδράσει η οικονομία μετά από το κλείσιμο της αξιολόγησης. Υπάρχουν και εξωτερικοί κίνδυνοι όπως το προσφυγικό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το Brexit. Για το 2017 εκτιμάται στο 2,1% αντί 2,7% (το ΥΠΟΙΚ έχει βάλει ακόμα πιο κάτω τον πήχη) και για το 2018 στο 2,4% αντί 3,1%. Οι λόγοι για το υπερπλεόνασμα του 2016: Μεγαλύτερη του αναμενόμενου αύξηση αποδοχών και κατανάλωσης, μεγαλύτερα εταιρικά κέρδη λόγω και των χαμηλών τιμών πετρελαίου, μεγάλο μέρισμα από Τράπεζα Ελλάδας, πολλά έσοδα από αποθεματοποίηση καπνικών. Συνολικά λιγότερο του 50% της υπεραπόδοσης σχετίζεται με έσοδα που έχουν θετική επίπτωση στο 2017 και μετά. Capital controls: Δημοσιεύθηκε ο οδικός χάρτης για τη σταδιακή χαλάρωση και άρση τους, με στόχο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη επενδυτών και καταθετών Εργασιακά: Με fast track διαδικασίες οι διαφορές μεταξύ εργοδοτών- εργαζομένων για την υποχρέωση καταβολής μισθού σε περίπτωση απεργίας. Επανεξέταση του ρόλου της Διαιτησίας και Μεσολάβησης Δημόσιο: Πρώτο κύμα αξιολόγησης- κινητικότητας το Σεπτέμβριο. Βασικός στόχος ο περιορισμός των αποσπάσεων (μόνο κατ’ εξαίρεση). Αποπολιτικοποίηση του δημόσιου τομέα με κατάργηση των Γενικών Γραμματέων και αντικατάσταση τους από Διοικητικούς Γραμματείς με συμβόλαια, που δεν θα μπορούν να αντικαθίστανται. Ενίσχυση αυτονομίας Ανεξάρτητων Αρχών με εφαρμογή των βέλτιστων ευρωπαϊκών νομοθετικών πρακτικών Σε εκκρεμότητα: επανυπολογισμός συντάξεων με τους νέους συντελεστές Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους: Θα περισσέψουν 27,4 δις ευρώ λόγω μικρότερων αναγκών ανακεφαλαιοποίησης, μεγαλύτερων πλεονασμάτων και μεγαλύτερης αξιοποίησης χρηματοδοτικών αποθεματικών υποτομέων της Γενικής κυβέρνησης Το βασικό σενάριο: Ανάπτυξη 1,5% μετά από το 2021 και 1,25% μετά από το 2030- ονομαστικό μέσο ΑΕΠ 3,25% ως το 2060. Στο 2,2% το μέσο πλεόνασμα ως το 2060. Αν το μέσο πλεόνασμα πέσει στο 2% και το μέσο ονομαστικό ΑΕΠ στο 3%, τότε το Χρέος και οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες θα «φουσκώσουν» το 2060 κατά 47 και 11,4 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοίχως. Ένα «μαξιλάρι» 9 δις ευρώ στο τέλος του προγράμματος μπορεί να καλύψει τις δανειακές ανάγκες για περίπου 10 μήνες Δείτε τα κείμενα σε μορφή PDF: Επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Τεχνικό συμπληρωματικό Μνημόνιο Εκθεση Συμμόρφωσης

iefimerida

