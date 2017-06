Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Διαδικτυακός πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων χάκερς ξέσπασε με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η ιστοσελίδα του Ελληνα πρωθυπουργού, την οποία ισχυρίζονται ότι έκαναν χάκερς από την Τουρκία. Με ανάρτησή τους στο facebook, οι Έλληνες Anonymous, όπως αυτοαποκαλούνται, απειλούν τους Τούρκους, που φέρονται ότι «έριξαν» το πρωθυπουργικό site «Τουρκία.. Τουρκία, πόσες φορές σου έχουμε πει ότι οι Έλληνες Hackers και οι Anonymous είναι 100 φορές πιο δυνατοί από εσάς. Μάλλον ήρθε η ώρα να γνωρίσεις την δική μας πραγματική δύναμη. Έριξες μια ιστοσελίδα, θα πέσουν 100 δικές σας. Ερχόμαστε!». Η δήλωση είναι απάντηση σε προηγούμενη ανάρτηση Τούρκων χάκερς ότι αυτοί ευθύνονται για την αναστολή λειτουργίας του primeministwer.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα δεν λειτουργούσε το απόγευμα της Παρασκευής. Τότε, Τούρκοι χάκερς με ανάρτησή τους στο twitter, ανέλαβαν την ευθύνη λέγοντας μάλιστα ότι «Η Αγιά Σοφιά είναι δική μας». Πριν καλά καλά περάσει μία ώρα από την πρώτη απειλή, οι Έλληνες Anonymous ξεκίνησαν το χακάρισμα τουρκικών σελίδων. Την αρχή εκαναν με το site yirmidort.tv. Τι απάντησε το Μαξίμου Από το Μαξίμου, αν και επεσήμαναν ότι όντως υπήρξε πρόβλημα στη σελίδα δεν επιβεβαιώθηκε ότι η μη λειτουργία του site είναι έργο χάκερς. Ωστόσο, οι Anonymous Greece είχαν προειδοποιήσει ότι θα ,χτυπήσουν. το Σάββατο στις 12. Η ανάρτησή τους έλεγε «Σάββατο ώρα 12:00 το μεσημέρι σαν Έλληνες #Anonymous Ξεκινάνε οι μαζικές επιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες».

iefimerida

