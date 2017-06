Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Την τραγική κατάσταση της ανύπαρκτης υγειονομικής κάλυψης των ελληνικών νησιών επισημαίνει σε έρευνά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία εστιάζει στην «υποστελέχωση» του ΕΚΑΒ στα νησιά, αναφέροντας, ότι κάποια δεν διαθέτουν ασθενοφόρο, ενώ άλλα διαθέτουν Τομείς ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να έχουν επαρκή κάλυψη από διασώστες, καθώς, όπως αναφέρεται, για να λειτουργεί ένα ασθενοφόρο όλο το 24ωρο χρειάζονται 11 διασώστες.



«Τις διακομιδές κάνουν οι ιερείς, οι δήμαρχοι, οι πολίτες, οι δημοτικοί υπάλληλοι, η Αστυνομία. Τα περιπολικά μετατρέπονται σε ασθενοφόρα» καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας ότι τα νησιά είναι «υγειονομικά ανοχύρωτα και ασθενείς με έκτακτα προβλήματα υγείας χάνουν τη ζωή τους λόγω απουσίας του ΕΚΑΒ». Η έρευνα αναφέρεται και στις συνθήκες εργασίας των διασωστών, τονίζοντας ότι τους «ξεζουμίζουν» προκειμένου να επιτευχθεί η 24ωρη λειτουργία ενός ασθενοφόρου το καλοκαίρι. «Δεν παίρνουν ρεπό, άδεια και κυρίως η κάλυψη γίνεται με εθελοντικές μετακινήσεις αδειούχων διασωστών» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.



Προσθέτει επίσης, ότι αγανακτισμένοι συγγενείς και συνοδοί ασθενών «επιτίθενται» σε γιατρούς και νοσηλευτές των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων των νησιών, καθώς εκεί χτυπάει το τηλέφωνο (166) όταν δεν υπάρχει ΕΚΑΒ. «Το ξύλο το τρώνε οι γιατροί και νοσηλευτές των ΤΕΠ. Η υγειονομική κατάσταση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας των νησιών είναι τραγική, εξαιτίας της έλλειψης γιατρών, νοσηλευτών, της αδυναμίας που περιήλθαν να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες και της αδυναμίας συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού και των υποδομών τους» καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

