Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής συνάντηση που οργάνωσε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις 20 & 21 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ACCESS στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeforCitizens. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος στην Ευρώπη. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Πολωνία και Γερμανία.





Η συγκριμένη συνάντηση ήταν η 3η στη σειρά, καθώς προηγήθηκαν άλλες δύο στην Κρακοβία της Πολωνίας και στο Τορίνο της Ιταλίας. Την Τρίτη 20 Ιουνίου οργανώθηκε επίσκεψη στο Στρατόπεδο Αρματολού Κοκκίνου της Βέροιας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δομή για τους Πρόσφυγες Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, τον στρατό και τοπικούς φορείς. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις δομές, τις δράσεις και τη φιλοσοφία διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος από εκπροσώπους του Δήμου, της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπήρξε ξενάγηση στους χώρους και στις υποδομές της δομής και διαπιστώθηκε από κοντά η πολύ θετική εικόνα που είχαν οι πρόσφυγες από το πνεύμα αλληλεγγύης και φιλοξενίας που βρήκαν στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η αντιπροσωπεία του έργου ACCESS συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα για την Προστασία των Προσφύγων, που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η ΠΕΔ ΔΜ στήριξε έμπρακτα αυτή την εκδήλωση χρηματοδοτώντας τη μεταφορά προσφύγων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση με δύο λεωφορεία από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη και διανέμοντας μπλουζάκια με τα διακριτικά του έργου ACCESS. Tην Τετάρτη 21 Ιουνίου, οργανώθηκε επίσκεψη στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΡΣΙΣ, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις που αναπτύσσονται στον τομέα των προσφύγων, τις πρωτοβουλίες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων, υποστήριξης παιδιών του δρόμου και πολλών άλλων δράσεων. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από όλους τους εταίρους του έργου και τονίστηκε από όλους η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής και η ανάγκη να συνεχιστεί και στο μέλλον. Γραφείο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

