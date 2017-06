Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές δεν έχει δεθεί κόμπος το στομάχι σας όταν έρχεται η ώρα να πάτε με το παιδί σε κάποιο φιλικό σπίτι ή στην παιδική χαρά, αφού δεν ξέρετε τι σας περιμένει; Το mother.gr καταγράφει όσα πρέπει να προσέξετε σε αυτές τις περιστάσεις:

Ο πρώτος και ήσσονος σημασίας προβληματισμός σας είναι καθαρά προσωπικός και έχει να κάνει με το αν θα γνωρίσετε έστω μια μαμά στην παιδική χαρά που να ταιριάζουν στοιχειωδώς τα χνώτα σας για να περάσει ευχάριστα η ώρα μέχρι την επιστροφή στο σπίτι. Είσαστε βέβαια προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο να μη συμβεί κάτι τέτοιο…

Όσο ακόμα μαθαίνετε στο παιδί ενδεδειγμένους τρόπους συμπεριφοράς εκτός σπιτιού, μην παραλείψετε να του κάνετε ένα «φρεσκάρισμα» λίγο πριν φύγετε από το σπίτι. Θυμίστε του δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ευγενικό, να μην κάνει φασαρία, να μην τσακωθεί και γενικά να μη δημιουργήσει προβλήματα.

Συμφωνήστε με το παιδί από πριν πόσες ώρες περίπου θα διαρκέσει η επίσκεψη ή αν δεν ξέρει την ώρα, ότι θα πρέπει να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την παραίνεσή σας για αποχώρηση και όχι να αρχίσει την γκρίνια και τις φωνές.

Μην κυνηγάτε συνεχώς από πίσω το μικρό σας και οι παρεμβάσεις σας θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν βλέπετε ότι η κατάσταση πάει να ξεφύγει. Το θέμα είναι να περάσετε καλά κι εσείς και τα παιδιά.

Γενικά, φροντίστε να κινηθείτε διακριτικά στο φιλικό σπίτι, όπως ακριβώς δηλαδή θα θέλατε να συμβεί αν είχατε εσείς επισκέψεις.

Τέλος, όταν το ραντεβού για παιχνίδι είναι στην παιδική χαρά, να έχετε συνεχώς στραμμένο το βλέμμα σας στο παιδί, αφού έχετε υποχρέωση να προνοήσετε για την ασφάλειά του. Μην πιάσετε την κουβέντα με άλλες μαμάδες και γενικά είσαστε αφηρημένη, γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει! newsbeast loading…

