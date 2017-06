Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εναντι 581.500 ευρώ πωλήθηκε η πολύκροτη μεζονέτα στην οδό Αγράμπελης 3 στην Εκάλη, που είχε βγει σε πλειστηριασμό την Τετάρτη. Πρόκειται για τη βίλα, η οποία χτίστηκε πριν από περίπου οκτώ χρόνια μαζί με έξι ακόμα ακίνητα. Τα κτίσματα αυτά πήραν τη θέση της ιστορικής κατοικίας όπου έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος κατά τραγική σύμπτωση, «έφυγε» σαν χθες, πριν από 21 χρόνια στις 23 Ιουνίου του 1996. Αρχικά, είχε κατατεθεί τιμή εκκίνησης 450 χιλιάδες ευρώ, αλλά, έπειτα από τη διαδικασία πλειοδότησης η τιμή του ακινήτου έφτασε στα 581.500 ευρώ

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του capital.gr το ακίνητο βγήκε στο «σφυρί» πρώτη φορά το 2011 με τιμή εκκίνησης τότε το 1,2 εκατ. ευρώ. Δύο χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 2013, έπειτα από πλειστηριασμό η τιμή του έπεσε στα 800.000 ευρώ. Η μεζονέτα, εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους. Έχει συνολική επιφάνεια 467 τ.μ., εκπλειστηριάστηκε με επισπεύδουσα τη Χριστιανική Ένωση Νεανίδων (ΧΕΝ Ελλάδας) σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 46,2 χιλιάδων ευρώ. Το ακίνητο φέρει προσημείωση 360 χιλ. ευρώ υπέρ της Eurobank, υποθήκη και κατάσχεσης αξίας 87,8 χιλ. ευρώ και 51 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα υπέρ της ΔΟΥ Κηφισιάς. iefimerida

