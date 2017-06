Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από τόσα χρόνια αποδόμησης, λεηλασίας και υποστελέχωσης των δομών υγείας στην Δυτική Μακεδονία, η ΝΔ ανακάλυψε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και εντόπισε μάλιστα δια στόματος του υπεύθυνου τομεάρχη Υγείας κ. Οικονόμου κενά και προβλήματα αλλά και υποστελέχωση των Νοσοκομείων. Την ίδια ώρα που ο κ. Οικονόμου έχυνε κροκοδείλια δάκρυα στην περιοχή μας και ανακάλυπτε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην βουλή διαδραματίζονταν οι άλλες στιγμές του δράματος με τους μάρτυρες να καταθέτουν για τα διαχρονικά εγκλήματα που διέπραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον χώρο της υγείας.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τα έργα και τις ημέρες της δικής τους διακυβέρνησης και τις πολιτικές επιλογές που είχαν σαν στόχο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και επεδίωκαν την κατάρρευση του, μία συνειδητή επιλογή που οδηγούσε στην απαξίωση και την εκχώρηση του στα ιδιωτικά συμφέροντα. -Να θυμηθούμε τις αναξιοκρατικές επιλογές των διευθυντών και τα πλαστά πτυχία; -Τον βιοιατρικό εξοπλισμό που αγόραζαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού και ήταν σε αχρηστία; -Τους διαγωνισμούς και τις υπερτιμολογήσεις; -Τα ασθενοφόρα που δεν παραδίδονταν γιατί δεν τα έβρισκαν στις μίζες; -Το κλείσιμο των κλινικών και την μεταφορά ασθενών μέσα στην νύχτα; -Τα πεντάευρα και τις υψηλές χρεώσεις σε ανασφάλιστους που είχαν αφεθεί στην μοίρα τους; -Τις προσλήψεις που είχαν μπει στο «γύψο» για χρόνια οδηγώντας σε υποστελέχωση τα Νοσοκομεία ή το λιγοστό προσωπικό που αγωνίζονταν να φέρει εις πέρας μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες; Δεν ζούμε στην χώρα των λωτοφάγων όπως νομίζει ο κ. Οικονόμου και η ΝΔ. Ο λαός της περιοχής μας έχει μνήμη και κρίνει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης που μέσα σε δύο χρόνια βήμα προς βημα κατάφερε να υποστηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να διασφαλίσει το Δημόσιο Αγαθό της Υγείας σε όλους τους πολίτες. Θα έπρεπε να πληροφορηθεί ο κ. Οικονόμου, ότι: -Οι διοικήσεις των νοσοκομείων για πρώτη φορά έγιναν με αξιοκρατικές κρίσεις. -Έγιναν 240 περίπου προσλήψεις ιατρικού, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού, στις δομές της ΔΜ. – ΟΛΟΙ οι πολίτες πλέον έχουν πλήρη πρόσβαση στις δομές υγείας, ανακτώντας την αξιοπρέπεια τους.

-Τελείωσε η κατασπατάληση πόρων, όπως τελείωσαν και οι «μίζες» στον χώρο της υγείας. -Παρελήφθησαν τα καινούρια ασθενοφόρα και συγκροτείται το ΕΚΑΒ ΔΜ το οποίο λειτουργεί πλέον σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο άρτια εξοπλισμένο. -Προχωράει η σύσταση πραγματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ. -Εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές δομές και ο τεχνικός εξοπλισμός, ενώ σε Νοσοκομεία της περιοχής μας λειτουργούν ήδη ενεργειακά πάνελ προς όφελος της ενεργειακής αυτονομίας των Νοσοκομείων. Τέλος υπάρχει η πολιτική βούληση από αυτή την κυβέρνηση, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να λειτουργήσει ανταποδοτικά προς όφελος της κοινωνίας που έκανε τις επιλογές της και δεν θα σας επιτρέψει να γκρεμίσετε για άλλη μία φορά αυτά που έχτισε με τόσο κόπο. Περιφερειακό Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας

