Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γρεβενών κ. Γιώργου Δασταμάνη,πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 23-6- 2017, συνάντηση με τουςσυμβασιούχους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών, με αντικείμενο συζήτησης την από μέρους τους συνεχιζόμενη για τέταρτη ημέρα κατάληψη του αμαξοστασίου του Δήμου, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων από την πόλη και τους οικισμούς.



Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε υπόψιν τα αιτήματα των συμβασιούχων και διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές η αναγκαιότητα προσλήψεων μονίμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας με διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όπως ήδη έχει ζητηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε από τους συμβασιούχους να προβούν στην αποσυμφόρηση των σκουπιδιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας ιδίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται αυτή την εποχή.



Ακόμη τους επισήμανε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες αποφάσεις τους για τη συνέχιση των διεκδικήσεων τους έναντι της πολιτείας, η Δημοτική Αρχή θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων αφού το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάρος της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει στους πολίτες. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ loading…

