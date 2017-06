Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

5ος ο Μίλτος Τεντόγλου



Οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες έδωσαν συνέχεια στις χθεσινές εμφανίσεις και έβαλαν τις βάσεις για την παραμονή της ομάδας στην Σούπερ Λίγκα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εθνικών ομάδων στη Λιλ. Στην δεύτερη ημέρα των αγώνων, η χώρα μας συγκέντρωσε 111,5 βαθμούς και βρίσκεται στην ένατη θέση.



Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε αυτό που αναμενόταν και με 4,70 μ. κατέκτησε την πρώτη θέση στο επί κοντώ και χάρισε τους 11 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας. Η Ελληνίδα ξεκίνησε τον αγώνα της στα 4,60 μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια «καθάρισε» τη νίκη στα 4,70 μέτρα. Η Λευκορωσίδα Ιρίνα Ζουκ έδωσε πολύτιμους βαθμούς στη χώρα της -βασική αντίπαλος της Ελλάδας- βελτιώνοντας δύο φορές το ατομικό της ρεκόρ με αποκορύφωμα το 4,60 μέτρα. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης στη συνέχεια δοκίμασε στα 4,82 μ., ύψος που δεν κατάφερε να περάσει. Η Βούλα Παπαχρήστου συνδύασε τη νίκη της στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Ομάδων στο τριπλούν, με την επιστροφή της σε καλές επιδόσεις. Η έμπειρη αθλήτρια πέτυχε 14,24 μ. (0,4) στο δεύτερο άλμα της και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, ενώ παραλληλα κατάφερε να βρει το ρυθμό της ύστερα από την ίωση που την ταλαιπώρησε στις αρχές του μήνα και την κράτησε σε χαμηλά επίπεδα. Η Παπαχρήστου είχε ένα ακόμη καλό άλμα, το τέταρτο, που μετρήθηκε 14,22 μ. (0,4). Την αγωνιστική του κλάση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Κυριαζής, που με δύο μόλις βολές κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον ακοντισμό. Σε έναν αγώνα όπου μετείχαν οι κορυφαίοι αθλητές του αγωνίσματος, αυτοί που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο Παγκόσμιο του Λονδίνου, ο Κυριαζής σημείωσε 86,33 μ. και χάρισε δέκα βαθμούς στην χώρα μας. Ο Κυριαζής, που συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στον αγκώνα, ξεκίνησε με βολή στα 85,27 μ., άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες και στην τέταρτη πέτυχε το 86,33 μέτρα. Νικητής ήταν ο Τσέχος Βάντλεχ με 87,95 μ., ρεκόρ αγώνων. Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, που κατέλαβε την τρίτη θέση στη δισκοβολία και στην ουσία έχασε μόνο από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί του αγωνίσματος. Η Ελληνίδα είχε καλύτερη βολή στα 59,28 μ., από την πρώτη της προσπάθεια στον αγώνα. Η Αναγνωστοπούλου μπορεί να μην ξεπέρασε τα 60,00 μ., όπως ήθελε, ωστόσο έκανε στο απόλυτο το καθήκον της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπου σημασία έχει η βαθμολογία και όχι η επίδοση. Η Γαλλίδα Μισόν ήταν νικήτρια με 62,62 μ. και η Γερμανίδα Μίλερ δεύτερη με 62,57 μέτρα. Σημαντικούς βαθμούς πρόσφερε στην ελληνική ομάδα ο Λυκούργος Τσάκωνας. Ο έμπειρος σπρίντερ ήταν 4ος στα 100 μ. με 10.37, σε μια κούρσα όπου έμεινε αρκετά πίσω στα πρώτα της μέτρα και αυτό ίσως του στοίχισε μία καλύτερη επίδοση. Η προσφορά του Τσάκωνα δεν θα περιοριστεί εκεί, αφού αύριο τρέχει στο βασικό του αγώνισμα, τα 200 μέτρα. Παλικαρίσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κώστας Μπανιώτης, στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν μετά την αποκατάσταση από το χειρουργείο του χειμώνα. Ο έμπειρος άλτης του ύψους κατέλαβε την τέταρτη θέση με 2,22 μ. και έδειξε πως είναι θέμα χρόνου να βρει το ρυθμό του. Ο αθλητής του Γιώργου Τσούγκου ξεκίνησε από τα χαμηλά, με έγκυρο άλμα στα 2,07 μ., και συνέχισε στα 2,12 μ., έκανε ένα άκυρο στα 2,17 μ., άλλο ένα στα 2,22μ. και δοκίμασε δύο φορές χωρίς επιτυχία στα 2,26 μέτρα. Νικητής στο ύψος ήταν ο Γάλλος Ανανί με 2,26 μ., δεύτερος ο Ιταλός Φασινότι με 2,22 μ. και τρίτος ο Γερμανός Ονεν με το ίδιο ύψος. Ο εφηβος Μίλτος Τεντογλου, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, κατέλαβε την πέμπτη θέση στο μήκος με 7,76 μ. (-0,4) στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια. Παρόλα αυτά ο ταλαντούχος αθλητής πρόσφερε πολύτιμη βοήθεια στην ελληνική αποστολή και απέσπασε χρήσιμες εικόνες για τη συνέχεια. Ο Βρετανός Νταν Μπραμπλ ήταν νικητής με 8,00 μ και φετινό ρεκόρ.



Κούρσα τακτικής και ουσίας έκανε η Κωνσταντίνα Γιαννόπουλου στα 800 μ., που παρά το γεγονός ότι είχε την 10η επίδοση, τερμάτισε έκτη με 2.04.60. Η Γιαννοπούλου επέλεξε να δώσει ρυθμό στα πρώτα 400 μ. και να κρατηθεί τελικά στην έκτη θέση, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε επίθεση από τις αθλήτριες που ακολουθούσαν. Νικήτρια της κούρσας ήταν η Ουκρανή Όλια Λιαχοβα με 2.03.09. Η Γρηγορία Κεραμιδά, μπορεί να μην προσέγγισε το ατομικό της ρεκόρ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, αφού ήταν έκτη στα 100 μ. με 10.60. Η αθλήτρια του Αποστόλη Τζελέτα άργησε στην εκκίνηση και αυτό της στέρησε μια καλύτερη επίδοση. Νικήτρια της κούρσας ήταν η Γαλλίδα Καρόλ Ζαχί με 11.19. Τον καλύτερο αγώνα του στη σεζόν πραγματοποίησε ο Νίκος Σκαρβέλης, καθώς με 19,73 μ. βελτίωσε κατά ένα εκατοστό το φετινό του ρεκόρ και κατέλαβε την έκτη θέση. Ο έμπειρος σφυροβόλος είχε ακόμη βολή στα 19,33 μ. και 19,45 μέτρα. Μεγάλη μάχη έγινε για τις δύο πρώτες θέσεις με τον Τόμας Στάνεκ (Τσεχία) να σημειώνει ρεκόρ διοργάνωσης με 21,63 μ. και τον Γερμανό Ντέιβιντ Στορλ να ακολουθεί με 21,23 μέτρα. Μία ακόμη σταθερή εμφάνιση στη σεζόν πραγματοποίησε η Ειρήνη Βασιλείου, που όμως δεν πέτυχε το στόχο της, που ήταν μια επίδοση καλύτερη από το 52.10, που θα την έστελνε στο Λονδίνο. Η 27χρονη έφυγε αρκετά αργά στο πρώτο μισό της κούρσας των 400 μ. και τερμάτισε στην έβδομη θέση με 52.74. Η Κατερίνα Δαλάκα έκανε τη…δύσκολη, αλλά ουσιαστική δουλειά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και προκρίθηκε στον τελικό των 400 μ. εμποδια. Η αθλήτρια στον σημερινό τελικό έτρεξε στον ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο διάδρομο και τερμάτισε τελικά στην όγδοη θέση με 58.21. Το φετινό τους ρεκόρ βελτίωσαν οι δύο πρώτες της κούρσας, η Βρετανίδα Ντόιλ (54.60) και η Ιταλίδα Πεντρόσο (55.39). Ο Κώστας Γκελαούζος έκανε το καθήκον του, αφού κατέλαβε την ένατη θέση στα 5.000 μ., συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ με 14.22.41 και έδειξε πως μπορεί να σταθεί στα δύσκολα. Η Αναστασία Μαρινακου αγωνίστηκε στα 3.000 μ., όπου τερμάτισε 10η με 9.20.15. Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Ανδρέας Δημητράκης, που τερμάτισε στην 10η θέση στα 1.500 μ. με 3.57.18, σε μια κούρσα που πήγε αρκετά αργά, όμως, ο Έλληνας αθλητής κλείστηκε και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους προπορευόμενους δρομείς. Φιλότιμη προσπάθεια κατέβαλε η Μαρίνα Μανιαδάκη, που έμεινε στην 11η θέση των 3.000 μ. στιπλ με 10.46.74. Δεν μπόρεσε να βρει το ρυθμό της η Ηλιάνα Κοροσίδου στις τρεις προσπάθειες που είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει και με 62,63 μ. στην δεύτερη της βολή κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία. Η αθλήτρια ξεκίνησε με 61,07 μ., ενώ στην τρίτη της βολή πέτυχε 61,59 μέτρα. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές των 4Χ100 μ., που ήταν έβδομοι με 39.42. Οι Ζήκος, Δουβαλίδης, Τριβυζάς και Νυφαντόπουλος έτρεξαν όπως έπρεπε και έδωσαν πέντε σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα. Τα κορίτσια της ομάδας 4Χ100 μ. έκαναν σίγουρες αλλαγές και έφτασαν στον τερματισμό σε 44.10, επίδοση που τους έδωσε την όγδοη θέση στο σύνολο. Το ελληνικό σχήμα πλαισίωσαν οι Κεραμιδά, Πεσιρίδου, Δαλάκα και Μπελιμπασάκη. Η ομάδα μας ευνοήθηκε βαθμολογικά από τα λάθη των ομάδων της Βρετανίας, που δεν τερμάτισε, και της Γαλλίας που ακυρώθηκε. Η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 116 β. και ακολουθούν Πολωνία (150,5) και Μ. Βρετανία (144,5). Η Ελλάδα έχει από πάνω της την Ουκρανία με 115 β., που αναμένεται σκληρή αντίπαλος, ενώ ακολουθούν στην δέκατη θέση η Λευκορωσία με 91 και στην ενδέκατη η Ολλανδία με 90,5 βαθμούς. Αναλυτικά η βαθμολογία: Γερμανία 166 Πολωνία 150,5 Μ. Βρετανία 144,5 Γαλλία 134 Ιταλία 132 Τσεχία 127 Ισπανία 116 Ουκρανία 115 Ελλάδα 111,5 Λευκορωσία 91 Ολλανδία 90,5 δολ,αμπε

