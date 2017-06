Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Στη γραφική Ναύπακτο θα πέσει την Κυριακή η αυλαία του Bike Odyssey, του απόλυτου ποδηλατικού αγώνα που ξεκίνησε από τη Σμίξη Γρεβενών στις 18 Ιουνίου και μετά από οκτώ ημέρες απαιτητικών αλλά και πανέμορφων ορεινών διαδρομών, ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία. Το Bike Odyssey είχε συνολικό μήκος 600 χλμ., με 25.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές και πέρασε από 57 υπέροχα χωριά της ορεινής Ελλάδας διασχίζοντας την πανέμορφη οροσειρά της Πίνδου. Υπήρχαν λίγα ασφάλτινα τμήματα, αρκετά μονοπάτια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της διαδρομής του αγώνα καλυπτόταν από χώμα με τους ποδηλάτες αρκετές φορές να διασχίζουν ακόμα και ποτάμια. Στο τελευταίο στάδιο του αγώνα, οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την Ανω Χώρα Ναυπακτίας και μετά από 56,5 χιλιόμετρα και υψομετρική διαφορά 1091 μέτρων, θα καταλήξουν στη Ναύπακτο. Εκεί θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος τριήμερος αγώνας 3-Days South Odyssey. Συναρπαστικό ήταν το 6ο στάδιο του αγώνα, με εκκίνηση το Κρίκελλο και μετά από 90 χλμ διαδρομής στα Βαρδούσια οι ποδηλάτες να καταλήγουν στο χωριό Αθανάσιος Διάκος. Ένα απαιτητικό στάδιο που έφερε εκπλήξεις στην κατάταξη των αθλητών.



Η ανατροπή ήρθε με τον τερματισμό της ομάδας Vernon Endurance/Animals Rights των Κοτόπουλου-Χρήστου στην 1η θέση, οι οποίοι μπορεί μεν να κάλυψαν μία διαφορά 20 λεπτών περίπου από τους δεύτερους Τσουλουχά-Dudek χωρίς όμως να μπορούν να ανακτήσουν τη δεύτερη θέση και στη Γενική που έχασαν σε προηγούμενο στάδιο. Επίσης, η ομάδα Katusha Zarata Nbike Team των Romanov-Kostadinov έχει ανεβάσει ρυθμούς πιέζοντας για μια θέση στην τριάδα, ενώ γενικότερα όλοι οι αθλητές βάζουν τα δυνατά τους καθώς πλησιάζει το τέλος του αγώνα. Δείτε εδώ τα ως τώρα αποτελέσματα στη Γενική Κατάταξη: 8-Days Race https://www.bikeodyssey.gr/en/information/results/96-8- days-overall- results.html 3-Days South Race https://www.bikeodyssey.gr/en/information/results/117-3- days- south-race- overall-results.html Δείτε τα video του αγώνα: www.facebook.com/BikeOdyssey.gr/videos Για πληροφορίες και φωτογραφίες από την εξέλιξη του αγώνα στο www.facebook.com/BikeOdyssey.gr Χορηγοί του Bike Odyssey είναι τα αυτοκίνητα Ford, το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα, η εταιρεία Octabit, το αθλητικό ποτό Powerade, το cycle cafe bar Flamme Rouge, η BikeXpert, τα προϊόντα Gran Cereale, η εταιρεία ζυμαρικών Barilla, η Quality Printing Solutions, η εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων JustHost.gr και η VERO PC. Xoρηγοί επικοινωνίας είναι οι Sport-chicas.gr, Npress.gr, Prasi@online.gr, τηλεόραση TRT, Ράδιο Καρπενήσι 97,5, Karditsaportal.gr , Greveniotis.gr, Evrytanika.gr, Navpaktianews.gr, Protothema.gr, Star-fm.gr, aetos- grevena.blogspot.gr loading…

