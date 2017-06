Ιούνιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ακόμα και στα 80 του χρόνια ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν σταματά να δηλώνει αμετανόητος λάτρης του ωραίου φύλου. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τράμπ. Ο Μπερλουσκόνι επήλθε στο πολιτικό προσκήνιο κάνει προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του «Φόρτσα Ιτάλια», για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της Κυριακής. Σε τοκ-σόου του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού La7, ρωτήθηκε αν αισθάνεται κολακευμένος όταν τον συγκρίνουν με τον Τραμπ που ξεκίνησε επίσης ως επιχειρηματίας του κατασκευαστικού τομέα.

«Δεν αισθάνομαι έτσι ή αλλιώς. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, όπως πολλοί άνδρες και γυναίκες, μου αρέσει η Μελάνια. Για την ομορφιά της, το στιλ της, τη γοητεία της» τόνισε ο μεγιστάνας και πρώην πρωθυπουργός. Ο Μπερλουσκόνι διευκρίνισε ότι δεν την έχει συναντήσει ποτέ, απλώς την έχει δει στην τηλεόραση και έχει ακούσει πολλά θετικά σχόλια για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ. «Ακόμη και οι Δημοκρατικοί στην Αμερική δεν την επικρίνουν», υποστήριξε με ένα ακόμα πολιτικά «ανορθόδοξο» σχόλιό του. Σε μία από τις συνηθισμένες άκομψες δηλώσεις του, μόλις τον περασμένο μήνα, ο Μπερλουσκόνι δεν είχε διστάσει να σχολιάσει και την νέα Πρώτη Κυρία της Γαλλίας. Ένα «ωραίο νεαρό αγόρι με μια όμορφη μαμά» είχε πει τότε περιγράφοντας τον Εμάνουελ Μακρόν και την κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερή του σύζυγο Μπριζίτ Τρονιέ. Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός, αστειεύτηκε, λέγοντας πως ο Μακρόν είναι «ένας 39χρονος νεαρός με καλή εργασιακή εμπειρία και κυρίως με μια όμορφη μαμά που τον στήριζε όταν ήταν ακόμη παιδί». Αλλά και παλαιότερα, το 2008 αποδοκιμάστηκε όταν αποκάλεσε «ηλιοκαμένο» τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ενώ ένα χρόνο μετά σχολίασε τη Μισέλ Ομπάμα λέγοντας για το ζεύγος «Πήγαν μαζί στην παραλία να μαυρίσουν γιατί ακόμη και η σύζυγός του είναι ηλιοκαμένη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

