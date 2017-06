Ιούνιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Μιας και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου με καύσωνα και όχι βροχές βρίσκεται προ των πυλών, ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιες από τις κοντινότερες στην Αθήνα παραλίες είναι κατάλληλες και ποιες ακατάλληλες για κολύμπι. Την έρευνα διεξήγαγε για πολλοστή φορά η ΠΑΚΟΕ. Βάσει αυτής, μεγάλο μέρος της ακτογραμμής στον νομό Αττικής κρίθηκε κατάλληλο και επιβλαβές για κολύμπι.



Μάλιστα, η ΠΑΚΟΕ στο περιοδικό της, όπου δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέρει ότι οι παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι είναι επιβλαβείς και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, με υψηλές συγκεντρώσεις ρυπογόνων παραγόντων. Συνολικά η ΠΑΚΟΕ φέτος έκανε μετρήσεις σε 163 παραλίες, εκ των οποίων οι 75 κρίθηκαν ακατάλληλες και οι 88 κατάλληλες.



Σ.σ.: Στην τελετυαία στήλη με Α και Κ επισημαίνεται αν η παραλία είναι Ακατάλληλη ή Κατάλληλη για κολύμπι.

